Barracas Central logró su segundo triunfo consecutivo

Como local, Barracas Central derrotó 1 a 0 a Aldosivi en la segunda fecha y tiene puntaje ideal en la Zona B.

Barracas Central le ganó 1 a 0 a Aldosivi en el estadio Claudia Fabián Tapia por la segunda fecha del Torneo Clausura. Sobre el epílogo de la primera mitad, Tomás Porra marcó un golazo a la salida de un tiro de esquina que le dio el triunfo a los dirigidos por Damián Ayude.

El Guapo lidera la Zona B, junto a Argentinos Juniors, mientras que los dirigidos por Israel Damonte, quien fue expulsado en el final, acumulan apenas una unidad.

El primer tiempo del partido fue muy apretado, pero a los 40 minutos del primer tiempo, desde un corner de la derecha, Porra arma una jugada preparada con Iván Tapia, quién se la devuelve, al borde del área, para que el numero 8 remate, con fortuna sale desviado al segundo palo del arquero del Tiburón, Ignacio Chicco, y rompa el marcador en 0 a favor del dueño de casa.

Barracas Central no sufrió en el complemento y festejó

En el segundo tiempo Barracas volvió a tener la más clara, en los pies de Gonzalo Maroni en una jugada sobre la banda izquierda entrando al área pero el tiro le salio desviado por la definición con la punta del botín.

Sin mucho más, el Guapo se quedó con su segunda victoria consecutiva en la competencia y la tercera contra Aldosivi en su casa, mientras que los de Mar del Plata siguen siendo el único equipo sin ganar, a su vez acumula 10 partidos sin conocer la victoria en condición de visitante.