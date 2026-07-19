El espectáculo del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

Por primera vez en la historia, el partido decisivo de la Copa del Mundo tendrá un gran espectáculo con superestrellas entre los dos tiempos de juego.

El Mundial 2026 terminará este domingo, a las 16, con la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium. La competencia, desarrollada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, introdujo varias polémicas vinculadas a una definitiva espectacularización del fútbol. Después de la pausa de hidratación, el anuncio de un mega show en el entretiempo del partido decisivo fue uno de los más cuestionados. Una tradición norteamericana movilizada siempre por el mandato comercial e imponiéndose sobre la dinámica deportiva.

Por primera vez en casi un siglo de historia de Mundiales organizados por la Fifa habrá un espectáculo entre los dos tiempos de la final inspirado en los famosos halftime shows de los Super Bowl. Esto, sin dudas, tiene que ver con que Estados Unidos haya sido la sede principal del evento y con la posibilidad de sumar ventanas para vender publicidad.

El espectáculo del entretiempo de la final de la NFL (la liga de fútbol americano estadounidense) no siempre fue un despliegue descomunal protagonizado por las mayores estrellas del mundo. Desde sus comienzos al cierre de la década del 60 y hasta principios de los 90, las pausas reglamentarias de 13 minutos entre los dos tiempos del partido contaban con la presentación de bandas marciales universitarias o similares. Cuando el Super Bowl creció en popularidad global y se convirtió en un feriado no oficial en su país de origen, la Liga consideró que había una oportunidad de crecimiento en el entretiempo.

La historia de los shows en el entretiempo

El primer hito fue en 1991, cuando la NFL contrató a los New Kids on the Block, pioneros de las boy band, para hacer un show durante el descanso deportivo. Al año siguiente fue el turno de Gloria Estefan.

En 1993, la historia cambió para siempre con la presentación histórica de Michael Jackson. Ese tiempo antes muerto se convertía ahora en un continuo del espectáculo y obligaba a los espectadores a no cambiar de canal ni despegar la vista de la televisión. Estímulos constantes para no distraerse.

Las dimensiones, posibilidades y expectativas del espectáculo empezaron a crecer exponencialmente con el paso de los años, hasta llegar a los shows memorables de Prince, Paul McCartney y los Rolling Stones, y otros más recientes como los de Katy Perry, Lady Gaga o Bad Bunny. Los 13 minutos de pausa se extendieron a entre 20 y 30, contemplando el armado y desarme de las infraestructuras necesarias para las presentaciones.

Esa fue la principal preocupación del mundo futbolero cuando se anunció que en el entretiempo de la final del Mundial tocarán BTS (la banda de k-pop más popular del mundo), Madonna, Justin Bieber, Shakira con el nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel (con la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar) y el coro de niños PS22 junto a Coldplay, además de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. Las primeras sospechas indicaron que el show duraría al menos media hora, lo cual significa claramente un cambio sustancial para el estado físico y mental de los jugadores, y la temperatura del juego.

En los últimos días se confirmó que el espectáculo durará 11 minutos. Si bien la Fifa no dio certezas sobre el tiempo total del descanso, algunas fuentes vinculadas a la transmisión televisiva aseguraron que será de entre 17 y 20 minutos.

El show está dirigido artísticamente por el británico Chris Martin, líder de Coldplay, con el apoyo de la ONG Global Citizen. La Fifa describió el evento como una unión entre "fútbol, música e impacto social", dado que tiene el objetivo de recaudar 100 millones de dólares para el Fifa Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca ampliar el acceso a educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol para infancias de todo el planeta. Según dieron a conocer en redes, ya reunieron 60 millones del número esperado.

Antecedentes y expectativas

Aunque este despliegue parece una novedad total en el mundo del fútbol profesional, hay un antecedente muy reciente y con los mismos sospechosos: el show del entretiempo de la final del Mundial de Clubes en 2025, que también tuvo lugar en el MetLife Stadium y fue curado por Martin y Global Citizen. En esa oportunidad se realizó sobre un escenario montado en las tribunas (para no perjudicar el campo de juego) y contó con la participación de J Balvin, Doja Cat, Tems y el australiano Emmanuel Kelly. Todo el evento duró unos 24 minutos.

Un año antes había ocurrido algo similar en la final de la Copa América, que Argentina le ganó a Colombia, también en Estados Unidos (Miami). En esa oportunidad, el show tuvo a Shakira como protagonista y tuvo 25 minutos de duración.

Néstor Lorenzo, el DT argentino de la selección colombiana, cuestionó la decisión: “Puede afectar el estado físico de los jugadores. Pueden enfriarse demasiado. Mucha gente no entiende lo que cuesta llegar a ese nivel de exigencia".

Esta vez, en cambio, se espera que el escenario se instale directamente sobre el campo de juego. Por la duración anunciada, se estima también que los artistas harán una suerte de gran enganchado donde mostrarán uno o dos temas, también en versiones medley, de sus repertorios.

Shakira y Burna Boy por supuesto mostrarán “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, junto a los Triple Ghetto Boys, un ensamble de danza infantil originario de Uganda que se hizo viral en redes en los últimos años.

Por su parte, Madonna acaba de lanzar “Confessions II”, su (excelente) decimoquinto disco de estudio, con varios nuevos hitazos para agitar al público, además de un historial inagotable de clásicos para sumar.

Bieber viene de su controvertida presentación en el festival Coachella, después de casi cuatro años sin presentarse en vivo ante grandes audiencias. El artista canadiense interpretó varios de sus temas más conocidos casi en formato karaoke sobre sus propios videos en YouTube, dado que vendió los derechos sobre parte de su catálogo.

Los BTS están en su gran año de regreso con el disco “Arirang” (el primero en seis años por un parate obligado por la participación de sus miembros en el servicio militar coreano). Como parte de la vuelta, están realizando su cuarta gira mundial, la que los llevará por 88 países y los traerá por primera vez a Argentina (con triple presentación el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata).

Como si fuera poco, la final será precedida por una ceremonia de clausura de la competencia que durará 90 minutos (la transmisión comenzará a las 14.30 de Argentina) y tendrá como figura principal a Post Malone. También participarán Robbie Williams, Laura Pausini, Tom Cruise y la ganadora del Oscar Jennifer Hudson, quien será la encargada de cantar el himno de Estados Unidos.

Llama la atención que tanto en esta instancia como en el entretiempo esté contemplada la participación de algún artista mexicano para representar a una de las sedes. En ese sentido, vale recordar que Bieber es canadiense.

Hasta ahora, los tres eventos en los que hubo shows de entretiempo se desarrollaron en territorio estadounidense, cuna de la hipérbole, de la espectacularización y la comercialización. Queda ver si esta nueva modalidad será costumbre de ahora en más en las máximas instancias del fútbol profesional o si dependerá de cada sede. El deseo de muchos es que el show vuelva a limitarse a lo que ocurre dentro de la cancha en los 90 minutos.

Por Morena Pardo / Especial para UNO