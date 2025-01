"El desafío de dirigir a Patronato es grande"

Primeros testimonios de Gabriel Gómez

“Mi nombre había sonado en otras oportunidades. En este momento cuando me llamaron vine a Paraná el 24 de diciembre y tuvimos una linda charla con los dirigentes. Patronato tiene una historia importante. Ha estado en Primera División, ha salido campeón de la Copa Argentina y tiene un grupo de chicos que a nosotros nos parece que son interesantes y para hacer algo importante. Es un club a lo que los entrenadores siempre apuntamos. Por eso cuando surgió la posibilidad, no lo dudé”, afirmó, en el inicio de la conferencia de prensa.

Patronato viene de protagonizar dos campañas decepcionantes. Ubicar al Rojinegro en los puestos de vanguardia es una empresa que seduce. “El desafío es importante porqué es un club que hace dos años estaba jugando en Primera, entonces la responsabilidad es grande. Es un desafío pero no pasa por perder o ganar. El desafío es grande y la responsabilidad también”, describió.

Nota Relacionada: Patronato inicia un nuevo proceso

En relación al armado del plantel que encarará la temporada 2025, acotó: “Lo primero que tienen que saber es que Patronato no tiene el presupuesto del año pasado. Dentro de esto hay que tratar de usar el ingenio. No obstante, el armado va bien. Más allá de que no puedo dar nombres porque tienen que firmar contrato, pero desde el 24 de diciembre a vamos bien. La verdad que han sido muy prácticos. Además a partir de hoy y hasta el domingo evaluaremos también a los chicos que tiene el club porque hay algunos jugadores que nos interesan, que los he visto jugar y me gustó. Ahora en el día a día tomaremos una evaluación más objetiva, junto con los entrenadores que están en la institución, porqué son los que más conocen a los chicos. El armado va bien, estamos conformes”, resaltó.

El Patronato modelo 2025

Al momento de desmenuzar como será el modelo 2025 de Patronato, respondió: “Primero armaremos el plantel, después le daremos la identidad que queremos”, remarcó, a modo de introducción. Luego añadió: Queremos un equipo que sepa manejar los momentos del juego. Creemos que en un partido pasan por diferentes momentos. A veces tenés que ser protagonista o sos protagonista, a veces el rival te supera. Ahí hay que saber recuperar y atacar rápido. Es un trabajo que va a ir día a día y también va de acuerdo al plantel que podamos armar. A partir de ahí buscaremos conformar la mejor versión dentro de los jugadores que podemos tener”.

Siguiendo la misma línea, indicó que necesita contar con jugadores con personalidad para encarar un certamen donde no sale campeón el equipo que gane más punto, sino el que gane los encuentros decisivos. “Hay que tener un plantel de jugadores fuerte de la cabeza. Es importante tener un grupo de profesionales porque en los detalles está la diferencia. Hoy la Primera Nacional está muy parejo. No te podés confiar porqué el último le puede ganar a quien va primero. En la temporada pasada San Martín de Tucumán sacó muchos puntos de diferencia, pero le tocó quedar afuera. Por eso es importante tener jugadores fuerte de la cabeza”, interpretó.

Por último, optó por no prometer alcanzar ninguna meta. “El fútbol hoy es muy dinámico, muy inestable. Vamos a trabajar sabiendo la responsabilidad que tenemos. Ojalá que los resultados cambien para un club que tiene mucha historia como Patronato”, aspiró.