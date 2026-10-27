Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Autoridades de ambas ciudades informaron sobre los accesos, la seguridad y la organización de la misa del 7 de noviembre. Habrá una transmisión en Colón.

27 de octubre 2026 · 22:03hs
Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay.

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay.

Autoridades de Colón y Paysandú brindaron detalles sobre los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay, prevista para el sábado 7 de noviembre de 2026. Durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Turismo de la ciudad entrerriana, se abordaron cuestiones vinculadas con la organización del tránsito, los accesos internacionales, la seguridad y la recepción de los peregrinos.

Del encuentro participaron el secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher; el director de Turismo de Paysandú, Diego Torres; y el director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, Gastón Berreta.

Según el programa difundido por las autoridades, el pontífice presidirá una misa a las 10 en el Parque París Londres de Paysandú, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

Preparativos para recibir a los peregrinos

Durante la conferencia, las autoridades uruguayas presentaron la iniciativa "Paysandú te abraza", destinada a acompañar a los visitantes que llegarán desde diferentes localidades de ambos países y promover los atractivos turísticos y culturales de la ciudad.

Diego Torres destacó la importancia de coordinar acciones entre las dos ciudades para recibir a los peregrinos y facilitar su estadía. En ese contexto, Colón tendrá un papel relevante por su cercanía con Paysandú, su infraestructura turística y los vínculos históricos que mantienen ambas comunidades.

La organización contempla medidas para ordenar la circulación de vehículos, orientar a los contingentes y facilitar el acceso a los espacios donde se desarrollarán las actividades religiosas.

Cómo será el cruce internacional

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la circulación por el Puente Internacional General Artigas, que conecta Colón con Paysandú, ante la posibilidad de un incremento considerable del tránsito durante la jornada.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación, verificar la documentación necesaria para cruzar la frontera y consultar las indicaciones oficiales sobre los accesos y recorridos habilitados.

También se trabaja en la organización de los desplazamientos de vehículos particulares, servicios de transporte y contingentes turísticos, con el propósito de facilitar la llegada de los asistentes.

Para participar de la misa en el Parque París Londres será necesario contar con una entrada gratuita y personalizada, que podrá gestionarse mediante la plataforma www.papaleonuruguay.uy, según informaron los organizadores.

Transmisión gratuita desde Colón

Para quienes no puedan trasladarse a Uruguay, la Municipalidad de Colón anunció la realización de "Fe Conectada", una propuesta comunitaria que permitirá seguir en vivo la celebración religiosa.

La actividad está prevista para el sábado 7 de noviembre, desde las 9, en el Centro para el Desarrollo de Colón, ubicado en San Martín 1334. La participación será libre y gratuita.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes que deseen acompañar la misa desde la ciudad entrerriana.

Mientras tanto, las autoridades de ambas márgenes del río Uruguay continuarán coordinando los aspectos logísticos y de seguridad para facilitar la circulación y la recepción de los peregrinos durante la visita del pontífice.

Colón Papa León XIV Uruguay
Noticias relacionadas
La adolescente Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez en la zona del puente Paysandú, que une la ciudad de Colón con Uruguay.

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

El cartel en el terrno baldío en la capital entrerriana.

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará.

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental.

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Ver comentarios

Lo último

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Ultimo Momento
Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Josefina Lynch rompió el silencio y desmintió los rumores que involucran a su hermana

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Policiales
Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

Siete detenidos en Concordia tras allanamiento por tenencia de drogas

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Subastarán un terreno baldío de más de 1.300 metros cuadrados en la zona del ex Hipódromo de Paraná

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Corte total de tránsito en el Complejo Zárate–Brazo Largo: cuándo será y cuánto durará

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Alumnos de La Pampa visitaron el INTA Paraná para conocer prácticas de conservación ambiental

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

Dejanos tu comentario