Autoridades de ambas ciudades informaron sobre los accesos, la seguridad y la organización de la misa del 7 de noviembre. Habrá una transmisión en Colón.

Colón y Paysandú coordinan los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay.

Autoridades de Colón y Paysandú brindaron detalles sobre los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay, prevista para el sábado 7 de noviembre de 2026. Durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Turismo de la ciudad entrerriana, se abordaron cuestiones vinculadas con la organización del tránsito, los accesos internacionales, la seguridad y la recepción de los peregrinos.

Del encuentro participaron el secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher; el director de Turismo de Paysandú, Diego Torres; y el director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, Gastón Berreta.

Según el programa difundido por las autoridades, el pontífice presidirá una misa a las 10 en el Parque París Londres de Paysandú, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

Preparativos para recibir a los peregrinos

Durante la conferencia, las autoridades uruguayas presentaron la iniciativa "Paysandú te abraza", destinada a acompañar a los visitantes que llegarán desde diferentes localidades de ambos países y promover los atractivos turísticos y culturales de la ciudad.

Diego Torres destacó la importancia de coordinar acciones entre las dos ciudades para recibir a los peregrinos y facilitar su estadía. En ese contexto, Colón tendrá un papel relevante por su cercanía con Paysandú, su infraestructura turística y los vínculos históricos que mantienen ambas comunidades.

La organización contempla medidas para ordenar la circulación de vehículos, orientar a los contingentes y facilitar el acceso a los espacios donde se desarrollarán las actividades religiosas.

Cómo será el cruce internacional

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la circulación por el Puente Internacional General Artigas, que conecta Colón con Paysandú, ante la posibilidad de un incremento considerable del tránsito durante la jornada.

Las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación, verificar la documentación necesaria para cruzar la frontera y consultar las indicaciones oficiales sobre los accesos y recorridos habilitados.

También se trabaja en la organización de los desplazamientos de vehículos particulares, servicios de transporte y contingentes turísticos, con el propósito de facilitar la llegada de los asistentes.

Para participar de la misa en el Parque París Londres será necesario contar con una entrada gratuita y personalizada, que podrá gestionarse mediante la plataforma www.papaleonuruguay.uy, según informaron los organizadores.

Transmisión gratuita desde Colón

Para quienes no puedan trasladarse a Uruguay, la Municipalidad de Colón anunció la realización de "Fe Conectada", una propuesta comunitaria que permitirá seguir en vivo la celebración religiosa.

La actividad está prevista para el sábado 7 de noviembre, desde las 9, en el Centro para el Desarrollo de Colón, ubicado en San Martín 1334. La participación será libre y gratuita.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes que deseen acompañar la misa desde la ciudad entrerriana.

Mientras tanto, las autoridades de ambas márgenes del río Uruguay continuarán coordinando los aspectos logísticos y de seguridad para facilitar la circulación y la recepción de los peregrinos durante la visita del pontífice.