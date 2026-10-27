Frigerio mantuvo un encuentro con productores en Chajarí para analizar cuestiones laborales, sanitarias y comerciales. También visitó una empresa exportadora.

Frigerio se reunió con la Fecier para abordar las necesidades del sector citrícola entrerriano.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), en el marco de su visita al Parque Industrial de Chajarí. Durante el encuentro se abordaron diferentes problemáticas que afectan a la actividad citrícola, especialmente las relacionadas con la legislación laboral, los controles sanitarios y las condiciones necesarias para fortalecer la producción y comercialización.

La reunión contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y del presidente de la Fecier, Pablo Molo, quienes analizaron las principales demandas del sector y las gestiones que se encuentran en marcha para atenderlas.

Desde el gobierno provincial destacaron la importancia de mantener una agenda permanente de trabajo con las entidades productivas, con el objetivo de identificar dificultades y avanzar en soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad de una actividad relevante para la economía del noreste entrerriano.

Legislación laboral y controles sanitarios

Uno de los principales temas tratados durante la reunión fue la situación laboral de la citricultura, una actividad que presenta particularidades vinculadas con los ciclos de producción, cosecha y acondicionamiento de la fruta.

El ministro Guillermo Bernaudo explicó que la provincia viene trabajando en cuestiones legislativas y normativas para acompañar a los productores y encontrar alternativas que permitan atender las necesidades del sector.

En ese sentido, señaló que desde el comienzo de la gestión se mantienen conversaciones sobre la legislación laboral aplicable a la actividad citrícola, con la intención de avanzar en soluciones a los problemas planteados por sus representantes.

Además, el funcionario indicó que durante el encuentro se analizaron otros aspectos de la agenda productiva, entre ellos el nuevo documento de tránsito, las disposiciones vinculadas con la aplicación de fitosanitarios y los mecanismos de control sanitario.

Bernaudo destacó que el gobernador recibió información sobre cada una de estas cuestiones y expresó su acompañamiento a las gestiones orientadas a mejorar las condiciones de funcionamiento de la actividad.

La Fecier destacó la continuidad del diálogo

Por su parte, el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Pablo Molo, valoró la predisposición del gobierno provincial para escuchar las demandas de los productores y avanzar en una agenda conjunta.

"Se han puesto a disposición como siempre, y hemos hecho hincapié puntualmente en algunos temas como los referido a lo laboral. Lo vamos a seguir trabajando muy de cerca", manifestó el dirigente.

Molo sostuvo que la relación institucional permite mantener abiertos los canales de comunicación para analizar los problemas que enfrenta la citricultura entrerriana.

"Tenemos las puertas abiertas con el gobierno de la provincia, y tarde o temprano vamos tratando de resolver todos los inconvenientes que tenemos en la citricultura", expresó.

Asimismo, confirmó que las conversaciones continuarán durante los próximos días, con el propósito de dar seguimiento a las cuestiones consideradas prioritarias por los representantes del sector.

Recorrida por una empresa exportadora

Después de la reunión con la Fecier, Frigerio visitó las instalaciones de la empaquetadora FAMA Importaciones y Exportaciones, donde fue recibido por uno de sus socios, Gustavo Piloni.

Durante la recorrida, el mandatario tomó contacto con la actividad de la firma, dedicada al acondicionamiento y la comercialización de frutas destinadas a distintos mercados.

Piloni destacó la presencia del gobernador y consideró importante el acompañamiento institucional a las empresas que desarrollan actividades productivas en Entre Ríos.

El empresario valoró "la participación del gobernador en la actividad privada y la citricultura, que es una actividad muy importante en la provincia de Entre Ríos".

También explicó que la firma cuenta con 42 años de trayectoria en la actividad y mantiene operaciones de exportación desde la provincia. Parte de la producción que procesa proviene de Corrientes y se canaliza a través de su planta empacadora.

Apertura de mercados y competitividad

Durante el encuentro, Piloni destacó las gestiones del gobierno entrerriano para facilitar el acceso a mercados internacionales y acompañar a las empresas exportadoras.

Entre las iniciativas mencionó el trabajo relacionado con la apertura de destinos comerciales, como Estados Unidos, además de cuestiones laborales y fiscales que inciden en el funcionamiento de la actividad.

La posibilidad de ampliar los mercados de exportación constituye uno de los desafíos para las empresas citrícolas, que necesitan sostener condiciones de competitividad y cumplir con las exigencias sanitarias y comerciales de los países compradores.

La jornada en Chajarí permitió reunir las demandas de los productores con las inquietudes del sector empresario, en el marco de una agenda que continuará desarrollándose entre la provincia y las entidades vinculadas con la citricultura.