El actor Roly Serrano llega al Teatro 3 de Febrero para el estreno de “La Emboscada” que se realizará este martes.

Este martes se proyectará La Emboscada en el Teatro con la presencia de Roly Serrano

La Municipalidad de Paraná invita a la comunidad a participar del estreno de la película argentina La Emboscada , que contará con la presencia del actor Roly Serrano, uno de los protagonistas del film junto a Osvaldo Laport. La actividad será con entrada libre este martes 5 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

La propuesta es organizada por Alasur Estudio y forma parte de la presentación oficial de esta producción nacional filmada en la provincia de Entre Ríos, con locaciones en Paraná y Villa Urquiza.

"Nexo. Dos voces, un mismo origen", una muestra que reúne a dos artistas en Galería Gap

Los Rancheros regresan a Santa Fe con un show centrado en sus clásicos

Sobre la película

La Emboscada es una película argentina de suspenso y acción dirigida por Mauro Bedendo. La trama sigue la historia de un fotógrafo corresponsal de guerra que, tras el “corralito” de 2001, busca refugio mientras es perseguido por policías corruptos.

La presencia de Roly Serrano en Paraná será uno de los momentos destacados de la jornada, en el marco de una producción audiovisual realizada en territorio entrerriano y con fuerte impronta regional.