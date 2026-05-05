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Urquiza venció a Recreativo y se afirma como líder de la Liga Federal

Con un parcial final de 19-3, Urquiza venció 74-64 a Recreativo y mantiene la cima de la Zona A, Conferencia Litoral, de la Liga Federal.

5 de mayo 2026 · 10:16hs
Urquiza venció a Recreativo y se afirma como líder de la Liga Federal

Prensa Urquiza

Urquiza superó en Santa Elena a Recreativo por 74 a 64 en una nueva jornada de la Liga Federal de Básquet. La victoria le permite al elenco del norte entrerriano consolidarse en lo más alto de las posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral.

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Jonathan Monzón (18 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias), Lahuel Silva (12 puntos y 6 recobres) y el interno Fabrizio Cosolito (10 tantos y 6 recobres) fueron los valores destacados del Cuse. En el Bochas sobresalieron Alan Guanco (21 puntos) y Santiago Pérez (12).

El elenco dirigido por Leonardo Villagra remó todo el pleito desde atrás y a 6 minutos del cierre perdía 61-55. En los pasajes finales Urquiza metió un parcial letal de 19-3 para atesorar una nueva victoria ante su público.

Cómo sigue el camino de Urquiza y Recreativo

Urquiza disputará dos de los últimos tres encuentros de la fase regular como visitante. Su próxima presentación será el domingo, ocasión en la que visitará a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio Ricardo Húngaro Crespi.

Tras ese juego, asumirá el último desafío en condición de local. Será el sábado 16 ante La Armonía de Colón. Cerrará la fase regular el 29 de mayo frente a Quique, en el estadio Guillermo Gaya.

Recreativo, por su parte, disputará los últimos tres juegos en la capital entrerriana. Enfrentará el miércoles 13 a Gimnasia de Santa Fe en el estadio Antonio Zorzet. El sábado 23 visitará a Sionista en el estadio Moisés Flesler. El 31 de mayo recibirá a La Armonía de Colón.

Posiciones de la Liga Federal

Urquiza (7-2) 16

Rivadavia (6-2) 14

Sionista (4-4) 12

La Armonía (4-4) 12

Recreativo (3-6) 12

Gimnasia (3-5) 11

Quique (2-6) 10

Urquiza Liga Federal Recreativo
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