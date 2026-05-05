Cazador entrerriano murió por un disparo en islas santafesinas

Un cazador murió de un disparo en la cabeza durante una cacería en islas santafesinas. Sus compañeros trasladaron el cuerpo hasta la costa de Santa Elena.

Un aparente accidente fatal ocurrió la noche de este lunes en zona de islas santafesinas, donde se encontraba un grupo de cinco cazadores de Santa Elena cuando uno de ellos recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto.

Los cuatro amigos trasladaron el cuerpo del quinto durante horas, primero a pie y luego en una canoa hasta la costa de Santa Elena, donde tomaron intervención efectivos de la Prefectura en esa cuidad.

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De acuerdo al relato de los cazadores, un disparo accidental durante la caza de un jabalí impactó en la cabeza de su amigo, que se encontraba agachado a la altura del animal, publicó el portal La Sexta.

Al tomar contacto con el caso, Prefectura quedó a resguardo de la canoa que contiene el cuerpo del fallecido, mientras que los cuatro sujetos que lo trasladaron hasta la costa quedaron retenidos en el lugar, a la espera de las directivas de la Justicia de Santa Fe, dado que el hecho ocurrió en jurisdicción de Helvecia, departamento de Garay.