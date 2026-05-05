Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén va por la épica a Santa Fe

El Pingüi visitará a Unión por un lugar en las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial. en el juego de ida el Tatengue se impuso por 3 a 1.

Atlético Neuquén visitará este martes a Unión de Santa Fe en el juego decisivo de una de las series correspondiente a la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina de Fútbol. El juego se llevará adelante desde las 20.30en el predio Nery Pumpido, cancha Leopoldo Jacinto Luque, con arbitraje de Santiago Mainero.

El Pingüi cayó 3 a 1 en la ida, en el Luis Renaud, y está obligado a dar vuelta la historia. Mateo Migueles había marcado para el conjunto del sur de Paraná, que ahora necesitarán una actuación sólida y contundente para revertir la serie ante un Tatengue que llega con ventaja. Para el Tatengue convirtieron Agustín Benavidez, Lucas Cacciabue y Dylan Grecco.

Los dirigidos por José Mancuello, que el sábado superaron 3 a 1 a Atlético VF por el Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), deberán ganar por dos tantos de distancia para forzar definición por penales o por tres tantos de distancia para avanzar directamente a semifinales.

Como sigue la Copa Túnel Subfluvial

El miércoles, la acción se trasladará a la capital entrerriana con tres encuentros que también tendrán a equipos locales buscando dar el golpe. A las 18, en el estadio Grella, Patronato recibirá a Belgrano de Paraná tras el 0 a 0 en la ida. El Rojinegro intentará hacerse fuerte en su casa para inclinar una llave que aparece totalmente abierta, en un cruce que promete mucha paridad. El árbitro será Gastón Freyra.

Más tarde, a las 21, en Santa Fe, Colón de Santa Fe se medirá ante Universidad Nacional del Litoral, con Daniel Zamora como juez. Aunque el duelo no tiene a un equipo paranaense directamente, el 2 a 0 conseguido por la UNL en la ida —con dos goles de Brian Giménez— marca el pulso de un certamen en el que los conjuntos entrerrianos buscan hacerse lugar entre rivales siempre competitivos.

El cierre de la jornada tendrá otro foco fuerte en Paraná. Desde las 22, en el estadio Carlos Federik, Atlético Paraná recibirá a Cosmos de Santa Fe con arbitraje de Maximiliano Manduca. El 1 a 1 de la ida dejó la serie abierta: Marcos Rodríguez anotó para el Gato y Luciano Pereyra para los santafesinos. Ahora, con su gente, el Decano intentará imponer condiciones y avanzar de ronda.