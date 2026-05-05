La canasta básica en Paraná subió más del 40% en un año.

La canasta básica en Paraná aumentó más del 40% en un año y superó los $640 mil pesos para una familia, según datos oficiales de la DGEC.

La evolución de la canasta básica en la ciudad de Paraná entre marzo de 2025 y marzo de 2026 evidencia un incremento sostenido en los valores necesarios para cubrir tanto las necesidades alimentarias como el conjunto de bienes y servicios esenciales.

Según el informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos , al que accedió UNO , los datos oficiales permiten reconstruir con precisión la dinámica mensual de los precios y su impacto acumulado en el período.

Paraná: el costo de la canasta básica creció con fuerza entre 2025 y 2026

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En marzo de 2025, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un adulto equivalente tenía un valor de $134.469,82 pesos. Durante los meses siguientes, la variación mensual mostró comportamientos diferenciados: en abril se registró una suba del 3,32%, mientras que en mayo y junio se observaron descensos de -0,56% y -0,42%, respectivamente. A partir de julio, los valores retomaron una tendencia alcista, con incrementos de 2,31% en julio, 2,59% en agosto y 0,08% en septiembre. En octubre la suba fue del 2,10%, seguida por aumentos más pronunciados hacia fin de año, con 5,88% en noviembre y 6,71% en diciembre. Ya en 2026, la variación mensual fue de 4,85% en enero, 4,81% en febrero y 4,72% en marzo.

Como resultado de esta evolución, en marzo de 2026 la CBA para un adulto equivalente alcanzó los $191.843,67 pesos. La diferencia absoluta respecto a marzo de 2025 fue de $57.373,85 pesos, lo que representa un incremento interanual del 42,7%. Esta variación refleja el aumento del costo de los alimentos mínimos necesarios para la subsistencia.

En los hogares, los valores replican la misma tendencia ascendente. Para un hogar tipo 1, la CBA pasó de $233.977,49 pesos en marzo de 2025 a $339.563,30 pesos en marzo de 2026, lo que implica un aumento de $105.585,81 pesos. En el caso del hogar tipo 2, el valor se incrementó de $345.587,45 pesos a $502.630,42 pesos, con una diferencia de $157.042,97 pesos. Por su parte, el hogar tipo 3 pasó de $443.750,42 pesos a $644.594,74 pesos, registrando un aumento absoluto de $200.844,32 pesos en el período.

En cuanto a la Canasta Básica Total (CBT), que incorpora otros bienes y servicios esenciales, también se observaron incrementos sostenidos. En marzo de 2025, el valor para un adulto equivalente era de $298.523,46 pesos, mientras que en marzo de 2026 ascendió a $418.219,20 pesos. Para un hogar tipo 3, la CBT pasó de $985.127,42 pesos en marzo de 2025 a $1.405.216,52 pesos en marzo de 2026.

La evolución mensual de la CBT para un hogar tipo 3 muestra variaciones de 3,60% en marzo de 2025, 2,85% en abril, -0,11% en mayo y 0,03% en junio. Posteriormente, se registraron aumentos de 2,31% en julio, 2,59% en agosto, 0,08% en septiembre y 2,10% en octubre. Hacia el cierre de 2025, las subas se intensificaron, con 5,41% en noviembre y 6,71% en diciembre. En 2026, las variaciones fueron de 2,96% en enero, 6,22% en febrero y 5,21% en marzo.

Asimismo, el informe detalla la evolución de la inversa del coeficiente de Engel, que pasó de 2,22 en marzo de 2025 a 2,18 en marzo de 2026, con valores intermedios de 2,21 en abril, 2,22 en mayo, 2,23 entre junio y octubre, 2,22 en noviembre y diciembre, 2,18 en enero y 2,17 en febrero. Este indicador se utiliza para estimar la relación entre el gasto en alimentos y el gasto total.

En síntesis, los datos oficiales muestran que a lo largo de los doce meses analizados se registraron incrementos sostenidos en ambas canastas, con variaciones mensuales mayormente positivas y picos de suba hacia el final de 2025 y comienzos de 2026. La comparación interanual entre marzo de 2025 y marzo de 2026 evidencia aumentos significativos en todos los indicadores: la CBA creció un 42,7% para el adulto equivalente, mientras que en los hogares los incrementos absolutos superaron los $100.000 pesos, $150.000 pesos y $200.000 pesos según el tipo de composición familiar. En el caso de la CBT, los valores también aumentaron de manera continua, superando los $1.400.000 pesos para un hogar tipo 3, lo que refleja una suba sostenida del costo de vida en la ciudad de Paraná durante el período analizado.