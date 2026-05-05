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Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

En Victoria, una adolescente de 15 años intentó evadir un control policial, atropelló a una agente y fue aprehendida tras una persecución de más de 15 cuadras.

5 de mayo 2026 · 08:54hs
Victoria: intentó evadir un control, atropelló a una policía y fue aprehendida tras una persecución

Un tenso episodio se registró en la noche del lunes en la ciudad de Victoria, cuando una adolescente de 15 años intentó evadir un operativo policial y terminó colisionando contra una funcionaria.

Según se informó a UNO, el hecho ocurrió alrededor de las 21 en la intersección de calles María Oberti de Basualdo y Chacabuco, donde personal policial llevaba adelante un control vehicular e identificación de personas. En ese contexto, una adolescente que circulaba en un motovehículo, al advertir la presencia de los uniformados, intentó darse a la fuga.

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Durante la maniobra evasiva, la conductora impactó contra una agente perteneciente a la Sección 911 y Video Vigilancia, para luego continuar su huida. Ante esta situación, efectivos motorizados iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por más de 15 cuadras.

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La persecución culminó en la intersección de calles San Martín y Laprida, donde la joven —de 15 años— fue finalmente interceptada y aprehendida con la colaboración de personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

La adolescente fue entregada a sus padres

La situación fue informada a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado de la menor a la dependencia policial. Posteriormente, fue entregada a sus progenitores, previo examen médico. Además, se procedió a la retención del rodado involucrado, labrándose el acta pertinente.

Por su parte, la funcionaria policial que resultó lesionada fue trasladada al Hospital Fermín Salaberry, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve, específicamente un traumatismo en la mano.

victoria control Policía
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