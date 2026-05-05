Gloriana llega a Paraná con "Piano Sessions" en el Ciclo Puentes

El Ciclo Puentes presentará a Gloriana, el primer coro rock y pop de Argentina, con el espectáculo “Piano Sessions”. La función será el viernes 8 de mayo

El Ciclo Puentes presentará a Gloriana, el primer coro rock y pop de Argentina, con el espectáculo “Piano Sessions”. La función será el viernes 8 de mayo a las 21:00 en el Auditorio “Prof. Walter Heinze”, de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, ubicada en Italia 61.

Gloriana cuenta con una trayectoria de 22 años y está integrado por cantantes jóvenes que trabajan sobre un repertorio amplio del pop y el rock, con versiones que recorren distintas épocas y estilos. La propuesta busca ampliar los límites del formato coral tradicional, con una puesta que combina lo vocal con una impronta escénica contemporánea.

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Uno de los rasgos distintivos del grupo es que todo el repertorio está compuesto por arreglos originales realizados por su director, lo que le otorga identidad propia a cada interpretación. En “Piano Sessions”, esa búsqueda se traslada a un formato más íntimo, donde las voces y el piano sostienen el desarrollo del espectáculo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8000 y pueden adquirirse al 3424 73-1334. En puerta, el costo será de $10000.