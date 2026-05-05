San José: un guardaparque denunció que el intendente lo echó por defender un humedal.

El guardaparque Jaime Borda denunció que el intendente Gustavo Bastián lo despidió tras oponerse a la construcción de una cancha de fútbol en un humedal.

El conflicto por la defensa del ambiente sumó un nuevo capítulo en San José, luego de que el guardaparque Jaime Borda denunciara haber sido despedido de su puesto municipal tras más de 25 años de servicio. Según afirmó, su desvinculación se produjo luego de manifestar su oposición a la construcción de una cancha de fútbol en un humedal.

En un video difundido semanas atrás en redes sociales, Borda apuntó contra el intendente Gustavo Bastián: "Soy víctima de persecución de política ambiental en el municipio de San José, que me despidió de mi trabajo luego de 25 años de ser de planta permanente, porque yo me opuse a la construcción de una cancha de fútbol en el humedal" .

Despido y polémica en San José: guardaparque denuncia persecución ambiental

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El trabajador, con más de dos décadas dedicado a la protección de áreas naturales, vinculó su salida a conflictos derivados de su rol como guardaparque. "Los guardaparques muchas veces debemos luchar contra cazadores furtivos, contra la pesca, contra las fumigaciones, contra el tráfico de fauna, como así también contra los políticos que no les interesa el ambiente", sostuvo.

En el mismo mensaje, hizo un llamado público para visibilizar su situación y la de otros trabajadores del sector: "Por eso los convoco, que me ayuden, que firmen y que el presidente de la Nación me reciba para conocer mi historia como la de muchos guardaparques".

La denuncia se enmarca en una petición titulada "Ningún guardaparques menos", donde se plantea que "cuidar el ambiente no debería costar el trabajo". Allí se remarca que su despido no respondería a cuestiones laborales, sino a su intervención en defensa del ambiente y el cumplimiento de ordenanzas en áreas protegidas.

Finalmente, Borda reivindicó el rol de quienes desempeñan esta tarea: "Los guardaparques somos héroes anónimos de la naturaleza. Por eso digo: ¡Viva la patria!".

El caso abre interrogantes sobre el respaldo institucional hacia quienes trabajan en la conservación ambiental y vuelve a poner en debate el equilibrio entre desarrollo urbano y protección de ecosistemas sensibles como los humedales.