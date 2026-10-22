El Campeonato Entrerriano de Aguas Frías tendrá su fecha en Concordia

El perilago de Salto Grande de Concordia recibirá el sábado 31 a una gran cantidad de nadadores de diferentes edades.

Se espera una gran convocatoria para la fecha en el cierre de octubre.

El sábado 31 de octubre Concordia será sede del Campeonato Entrerriano de natación en Aguas Abiertas 2026. Esta prueba está reservada para nadadores federados con licencia nacional o provincial y fiscalizada por la Federación Entrerriana de Natación (FEN), ente rector de las disciplinas acuáticas en el ámbito de la provincia a nivel federativo.

Las competencias se llevarán a cabo en el Camping Las Palmeras del lago de Salto Grande contemplando un amplio arco etario pues participarán categorías desde Infantiles (10-11 años) hasta Primera (20-25 años) como así también, y esto es una novedad en la disputa de este campeonato, las categorías master a partir de 26 años hasta más de 70 en grupo de edades cada 10 años.

Se aguarda la presencia de deportistas de todo el espectro de la provincia, como así también se cursaron invitaciones a instituciones de otras federaciones provinciales. Se disputarán pruebas de 1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 metros según las categorías de edades en un circuito boyado que se dispondrá en el espejo de aguas frente al Camping.

La última vez que Concordia fue sede del Entrerriano de Aguas Abiertas fue en 2014, oportunidad en que también fue fecha puntuable para el Campeonato Argentino.

La organización local corre por cuenta del Centro Integral de Natación (CIN) en su condición de entidad afiliada a FEN y en el marco de las celebraciones previstas por los 35 años del inicio de su actividad. Con el apoyo de CODESAL y la Municipalidad de Concordia en áreas de Salud, Deportes, Ente de Carnaval y Turismo.

Cronograma para la natación en Concordia

Sábado 31 de octubre de 2026

A las 12: Reunión de Delegados – Charla Técnica-Pago de Derechos de Participación.

A las 12.30: Acreditación de nadadores, pintado de números.

A las 13.45: Concentración de participantes pruebas 1 km Infantiles

A las 14: Largada Prueba Infantiles

A las 14.30: Concentración de participantes pruebas 2 km Menores y Master

A las 14.40: Largada categoría menores

A las 14.50: largada categoría Master

A las 15.30: Concentración de participantes pruebas 3 Km y 5 Km

A las 16: Largada categorías Cadetes, Juveniles, Junior y 1° Categoría

A las 18: Premiación