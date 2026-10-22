Terminó el juicio por la muerte de Maradona: el veredicto se sabrá el 22 de diciembre

El fallo por la muerte de Maradona se sabrá a fin de año así lo anunció el juez Alberto Gaig. Pedro Di Spagna quedó absuelto por el Tribunal N°7 de San Isidro.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna en el juicio por la muerte de Diego Maradona y se retiraron a deliberar sobre el futuro del resto de los imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. El veredicto se conocerá el 22 de diciembre de 2026.

El presidente del tribunal se emocionó al dar sus últimas palabras ante todas las partes. “ Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual. Durante todo este tiempo han habido discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y muchos momentos de tensión, pero creo que forma parte del juicio cada parte cumple con su rol”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos pueden haber ejercido plenamente su función y las hayan podido expresar en esta sala. Pero más allá de estas diferencias, corresponde reconocer y agradecer el trabajo de todos los que participaron en el debate: Fiscalías, Querellas, Defensas a los funcionarios públicos, a los empleados, al personal de seguridad, a los periodistas públicos y periodistas que diariamente acompañaron el desarrollo del juicio”.

Finalmente concluyó: “Atendiendo a la extensión, a la complejidad del debate y al volumen de la prueba que debe ser analizada, el tribunal considera necesario contar con un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo antes de adoptar esa decisión. La lectura del veredicto tendrá lugar el día 22 de diciembre del 2026 a las 12 horas”.