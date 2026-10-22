El mayorista alcanzó un nuevo récord nominal y los dólares financieros avanzaron. Los bonos retrocedieron y el riesgo país superó los 700 puntos.

Dólar: el oficial subió a 1.550 pesos, el blue bajó y el contado con liquidación superó los 1.650 pesos.

El mercado cambiario argentino cerró este jueves 22 con movimientos dispares en las principales cotizaciones del dólar. Mientras el oficial del Banco Nación registró una nueva suba y el mayorista alcanzó un máximo nominal, el blue retrocedió y los dólares financieros terminaron en terreno positivo, con el contado con liquidación (CCL) por encima de los $1.650.

La jornada estuvo marcada por una mayor presión sobre los bonos soberanos argentinos, que volvieron a registrar pérdidas y provocaron un incremento del riesgo país. En paralelo, las acciones locales y los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas, en un contexto internacional desfavorable para los activos de riesgo.

Leer Más: Dólar: el mayorista subió a 1.527 pesos y los financieros avanzaron; el riesgo país bajó

Los inversores continuaron atentos a la acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento del Tesoro y los últimos indicadores de actividad económica, que mostraron dificultades para consolidar una recuperación.

Cómo cerraron las principales cotizaciones del dólar

El dólar oficial finalizó este jueves a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación, con un incremento de $5 respecto del miércoles. La variación de la cotización vendedora fue del 0,32%.

En el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio minorista se ubicó en $1.549,75 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista cerró a $1.528, un nuevo máximo nominal. Frente a los $1.527 informados en el cierre del miércoles, el incremento fue de $1, equivalente al 0,07%.

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $5 y terminó a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. De esta manera, la cotización paralela registró una baja del 0,32% y quedó apenas $15 por encima del dólar oficial minorista.

Los dólares financieros, en cambio, mantuvieron una tendencia alcista. El MEP avanzó $8,46, equivalente al 0,55%, y finalizó a $1.556,20.

El contado con liquidación (CCL) registró un incremento más pronunciado, de $17,07, equivalente al 1,05%, y alcanzó los $1.650,45.

Las variaciones fueron calculadas mediante la comparación de las cotizaciones de cierre publicadas por Ámbito para el miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

El mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal

El comportamiento del dólar mayorista volvió a concentrar la atención del mercado, después de completar su quinta jornada consecutiva de aumentos.

A pesar de alcanzar un nuevo récord nominal, la cotización mantiene una distancia considerable respecto del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

Para este jueves, ese techo se ubicó en $1.942,50, aproximadamente un 27,1% por encima del valor de cierre del mayorista.

Durante la jornada se negociaron más de 542,6 millones de dólares en el segmento de contado, mientras que las operaciones con contratos de futuros alcanzaron aproximadamente 893 millones de dólares.

Los precios de esos contratos reflejaron expectativas de un dólar mayorista cercano a $1.533,50 para fines de octubre y de $1.589 para diciembre.

Estos valores corresponden a precios negociados en el mercado de futuros y no constituyen una proyección oficial del Banco Central.

La evolución del tipo de cambio se produce en un contexto de relativa estabilidad cambiaria, aunque persisten interrogantes sobre el ritmo de acumulación de reservas y las necesidades de financiamiento previstas para 2027.

El riesgo país superó los 700 puntos

La jornada también presentó un panorama desfavorable para los bonos soberanos argentinos, que profundizaron las pérdidas de las últimas ruedas.

Según los últimos valores verificados durante la tarde, el riesgo país registraba una suba del 4,2% y alcanzaba los 709 puntos básicos, después de haber finalizado el miércoles en 674 unidades.

El indicador volvió así a superar la barrera de los 700 puntos, en medio de las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas del programa económico y las condiciones de financiamiento de la deuda pública.

Los bonos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, registraban retrocesos de hasta el 0,6%, mientras que los Bonares, sujetos a legislación argentina, mostraban pérdidas de hasta el 0,9%.

En el mercado accionario, el índice MSCI Merval operaba con una caída del 1,1%, mientras que las acciones argentinas negociadas en Wall Street presentaban bajas de hasta el 3,7%.

Estos registros bursátiles corresponden a información publicada durante la tarde y deben considerarse valores provisorios, no cierres definitivos.

La presión sobre los activos argentinos coincidió con una jornada negativa para las principales bolsas internacionales, afectadas por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el aumento del petróleo y las preocupaciones sobre las perspectivas del sector tecnológico.

Las reservas del Banco Central y las compras de dólares

La acumulación de reservas internacionales continúa siendo uno de los principales indicadores que siguen los operadores financieros.

De acuerdo con los últimos datos confirmados, correspondientes al miércoles 21 de octubre, el Banco Central adquirió 46 millones de dólares en el mercado cambiario y completó 17 jornadas consecutivas con saldo comprador.

Con esa operación, las compras acumuladas durante octubre alcanzaron los 1.149 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas aumentaron 24 millones de dólares y finalizaron el miércoles en 50.225 millones, manteniéndose por encima de los 50.000 millones por quinta jornada consecutiva.

El resultado mostró una desaceleración respecto del martes, cuando la autoridad monetaria había adquirido 103 millones de dólares.

Aunque el balance mensual continúa siendo positivo, los inversores observan especialmente la capacidad del Banco Central para sostener las compras de divisas y fortalecer las reservas netas.

Al momento de esta actualización no se había verificado el resultado definitivo de las operaciones del jueves 22, por lo que los valores mencionados corresponden exclusivamente al cierre del miércoles.

La actividad económica también preocupa a los inversores

El comportamiento de los mercados se desarrolla en un escenario de debilidad de algunos indicadores de la economía real.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró durante agosto una caída interanual del 1,7%.

En la comparación desestacionalizada respecto de julio, el indicador mostró una mejora de apenas el 0,1%, insuficiente para recuperar la contracción registrada durante el mes anterior.

La industria manufacturera y el comercio estuvieron entre los sectores que más contribuyeron al retroceso interanual, con bajas del 3,2% y el 3,5%, respectivamente.

Estos resultados volvieron a colocar en el centro del análisis financiero las perspectivas de crecimiento, la recaudación tributaria y la capacidad de la economía para generar los recursos necesarios para afrontar los compromisos de deuda.

De cara al viernes, los operadores seguirán especialmente la evolución de los bonos soberanos, el riesgo país, las reservas internacionales y el comportamiento de los dólares financieros.

El cierre cambiario del jueves dejó un nuevo máximo nominal para el mayorista, una suba moderada del dólar oficial minorista y un avance más importante del contado con liquidación. Al mismo tiempo, la presión sobre la deuda argentina mostró que la estabilidad del mercado de cambios no elimina las preocupaciones financieras.

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA)