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Ficha Limpia en Entre Ríos: Gastón Marra celebró el avance del proyecto en el Senado

El impulsor de Ficha Limpia valoró el dictamen favorable en el Senado provincial, destacó el respaldo de Frigerio y pidió fortalecer la transparencia pública.

22 de octubre 2026 · 17:20hs
Ficha Limpia en Entre Ríos: Gastón Marra celebró el avance del proyecto en el Senado.

Ficha Limpia en Entre Ríos: Gastón Marra celebró el avance del proyecto en el Senado.

El proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública obtuvo este miércoles dictamen favorable en el Senado de Entre Ríos, tras una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La iniciativa, promovida por el gobernador Rogelio Frigerio, incorporó modificaciones consensuadas y quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión de la Cámara alta.

El avance legislativo fue celebrado por Gastón Marra, referente nacional e impulsor de la campaña ciudadana Ficha Limpia, quien destacó el trabajo conjunto entre representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil para promover mayores estándares de transparencia en la administración pública.

“No recuerdo haberme alegrado tanto por un dictamen de Ficha Limpia en ocho años como hoy con el de Entre Ríos. Sé cuánto costó llegar a este día. ¡Lo logramos!”, expresó Marra luego de conocerse la decisión de las comisiones legislativas.

El dirigente agradeció a los senadores que participaron del tratamiento de la iniciativa por atender una demanda ciudadana y reconoció especialmente el impulso del gobernador Rogelio Frigerio. También mencionó el acompañamiento de la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y la diputada nacional Alicia Fregonese.

“Este avance demuestra que cuando la sociedad civil y la política trabajan juntas, los resultados llegan”, sostuvo.

Un proyecto que busca fortalecer la confianza ciudadana

Marra consideró que la importancia de la iniciativa trasciende las disposiciones legales y se relaciona directamente con la necesidad de recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus representantes.

En ese sentido, sostuvo que establecer reglas claras para el ejercicio de la función pública constituye una herramienta fundamental para garantizar la responsabilidad institucional y promover una administración transparente de los recursos del Estado.

“Más allá de su contenido técnico, una ley de Ética y Transparencia Pública responde a una demanda profunda de la ciudadanía: la de poder confiar en quienes administran los recursos y toman decisiones en su nombre. Y esa confianza no se declama: se construye con reglas claras que se cumplan y que tengan consecuencias”, afirmó.

Asimismo, destacó la participación de la organización Entre Ríos sin Corrupción, que impulsa iniciativas vinculadas con la integridad institucional y la transparencia pública.

Para Marra, el acompañamiento de las organizaciones ciudadanas demuestra la importancia de generar espacios de participación y articulación con los distintos sectores políticos para avanzar en reformas institucionales.

Los principales puntos de la iniciativa

El proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública tiene como objetivo reglamentar los artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos, mediante la incorporación de disposiciones destinadas a regular el comportamiento de quienes desempeñan responsabilidades dentro del Estado.

La propuesta establece deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para funcionarios públicos, independientemente de que accedan a sus cargos mediante elecciones populares o designaciones.

Su alcance comprende funciones legislativas, ejecutivas, administrativas y judiciales de los distintos poderes del Estado provincial, además de organismos y entidades municipales y comunales, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto.

Entre los principales aspectos contemplados se encuentran la publicidad y transparencia de los actos de gobierno, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y las disposiciones relacionadas con la denominada Ficha Limpia.

Estas herramientas buscan establecer mecanismos de control y promover mayores exigencias de integridad en el desempeño de las responsabilidades públicas.

El tratamiento continuará en la Cámara alta

Luego de obtener dictamen favorable en las comisiones del Senado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en la próxima sesión legislativa.

Durante el análisis parlamentario se incorporaron modificaciones consensuadas, por lo que, en caso de recibir la aprobación de los senadores, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.

El avance representa un nuevo paso en el debate provincial sobre ética pública y transparencia institucional, aunque la propuesta todavía debe completar el procedimiento legislativo para convertirse en ley.

Mientras tanto, desde los sectores que impulsan Ficha Limpia consideran que el dictamen constituye un resultado significativo de una demanda ciudadana sostenida durante los últimos años.

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