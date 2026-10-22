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Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

La Municipalidad de Paraná brindó recomendaciones en el marco de preparación ante eventuales contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

22 de octubre 2026 · 20:33hs
La Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria ante el fenómeno de El Niño. 

La Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria ante el fenómeno de El Niño. 

La Municipalidad de Paraná brindó recomendaciones en el marco de preparación ante eventuales contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. La jornada tuvo lugar en el Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. Arturo Illia y se replica semanalmente en distintos puntos de la ciudad.

Se trata de la Capacitación en Gestión de Riesgo, que es un espacio para compartir información y fortalecer la organización comunitaria ante posibles contingencias. Para eso, el Comité Técnico de Emergencia municipal lleva a cabo encuentros con vecinos en distintos puntos de la ciudad.

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Detalles desde la Municipalidad de Paraná

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, indicó que las jornadas “buscan brindar recomendaciones acerca de cómo prevenir contingencias; cómo cuidar los alimentos, el agua, limpiar las viviendas y qué cuidados hay que tener ante posibles enfermedades”.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Lucas García, se refirió a la importancia de la prevención que permite “explicar cuáles son las situaciones para estar alerta, cómo actuar en un momento de tormenta o de circunstancias extremas”.

Sobre las principales recomendaciones ante una emergencia climática, García comentó: “Primero hay que estar tranquilos, tener paciencia y ser precavidos. Además es necesario tener a mano los números de contactos ante emergencias”.

En este marco bien vale destacar que distintas áreas del municipio continúan con relevamientos en costas ribereñas para diagramar posibles intervenciones ante los efectos de la contingencia.

fenómeno El Niño Municipalidad de Paraná
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