La Paz: un fuerte temporal anegó calles y afectó a vecinos

Un fuerte temporal afectó a vecinos de La Paz tras el ingreso de un abundante volumen de agua, intensas ráfagas de viento y granizo. Cayeron 45 mm. en pocos minutos.

Un fuerte temporal afectó a vecinos de La Paz durante la mañana de este jueves, cuando una intensa tormenta descargó 45 milímetros de lluvia en cuestión de minutos. Las precipitaciones, acompañadas por ráfagas de viento y la caída de granizo pequeño, desbordaron la capacidad de los desagües pluviales y provocaron anegamientos en diversos puntos de la ciudad del norte entrerriano.

Hacia el mediodía, el agua avanzó a gran velocidad por calles y avenidas, obligando a automovilistas a resguardarse en estaciones de servicio. La rapidez con la que se acumuló el caudal hizo que el agua terminara ingresando al interior de numerosas viviendas.

Entre los sectores más críticos se destaca el área ubicada detrás del Cementerio Municipal, donde varias familias sufrieron el anegamiento de sus hogares. Por otro lado, se registraron severas complicaciones en la zona del arroyo Cabayú Cuatiá, de manera especial en el tramo que une el Puente Blanco con el Puente Rojo,donde las calles quedaron totalmente cubiertas por la corriente,interrumpiendo la circulación vial.

El fenómeno meteorológico se enmarca en una jornada de marcada inestabilidad en la provincia de Entre Ríos, bajo alertas por tormentas fuertes.

Como es habitual en este tipo de situaciones, se recomienda a la población evitar transitar por arterias inundadas y tomar precauciones ante el riesgo eléctrico.