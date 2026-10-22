Anses permite elegir la dependencia donde realizar trámites presenciales, sin importar el domicilio declarado. La gestión se realiza por Internet.

Anses permite solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina del país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que los ciudadanos pueden solicitar turnos para realizar trámites presenciales en cualquiera de sus oficinas de atención distribuidas en todo el país, independientemente del domicilio que tengan registrado.

La modalidad permite seleccionar la dependencia que resulte más conveniente para cada persona, mediante el sistema de turnos disponible en el sitio web oficial del organismo. De esta manera, quienes necesiten efectuar una gestión podrán elegir dónde recibir atención, de acuerdo con sus posibilidades de traslado, horarios y necesidades particulares.

La medida busca facilitar el acceso a los servicios de Anses, especialmente para quienes se encuentran temporalmente fuera de su lugar de residencia o tienen dificultades para concurrir a la oficina correspondiente a su domicilio.

Cómo solicitar un turno por Internet

El procedimiento se realiza a través de la página oficial de Anses y permite seleccionar tanto el trámite como la dependencia en la que se desea recibir atención.

Para obtener un turno, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial www.anses.gob.ar y dirigirse a la sección Trámites y servicios, opción Turnos.

Seleccionar la alternativa Solicitar un turno.

Elegir el trámite que se desea realizar.

Ingresar el número de CUIL del titular y presionar Continuar.

Verificar que los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, sean correctos.

Seleccionar la opción Buscar por provincia o Buscar por domicilio y continuar con las indicaciones del sistema para elegir la oficina y completar la solicitud.

El procedimiento es gratuito y permite organizar la atención presencial de acuerdo con la disponibilidad de turnos en cada dependencia.

Atención sin restricciones por domicilio

Desde ANSES explicaron que la posibilidad de elegir cualquier oficina del país busca contemplar diferentes situaciones personales que pueden dificultar la realización de trámites en la localidad de residencia.

Entre ellas se encuentran los compromisos laborales, las responsabilidades familiares, los viajes y las estadías temporarias en otras ciudades o provincias.

La modalidad también permite distribuir la demanda de atención entre las distintas dependencias, aprovechar mejor la capacidad operativa de las oficinas y contribuir a reducir los traslados innecesarios y los tiempos de espera.

De esta manera, una persona que tenga su domicilio registrado en una localidad podrá solicitar atención en otra ciudad, siempre que existan turnos disponibles para el trámite correspondiente.

Cómo consultar o cancelar un turno

ANSES recordó que los turnos solicitados pueden consultarse o cancelarse mediante la plataforma digital mi Anses, disponible desde el sitio oficial del organismo.

Esta herramienta permite revisar las gestiones programadas y cancelar aquellas citas a las que el titular no pueda concurrir.

La cancelación de turnos que no serán utilizados contribuye a liberar espacios de atención para otras personas que necesitan realizar trámites presenciales.

El organismo recomienda verificar los datos personales y de contacto al momento de completar la solicitud, además de consultar la información correspondiente al trámite antes de presentarse en la oficina elegida.

Para acceder al sistema de turnos y conocer los servicios disponibles, los interesados pueden ingresar a www.anses.gob.ar.