Dos categorías de Patronato gritaron campeón en San Luis

La cuarta y la novena división de Patronato conquistaron el Torneo de Juveniles de la Primera Nacional, Zona Interior. La octava perdió por penales.

9 de noviembre 2025 · 17:08hs
La novena de Patronato ganó 2-0 en San Luis.

Prensa Patronato

La novena de Patronato ganó 2-0 en San Luis.

Patronato vivió este domingo un día histórico en San Luis. Los equipos de la cuarta y novena división del Rojinegro se coronaron campeones del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional, Zona interior. El elenco de octava perdió en definición por penales.

Los títulos obtenido por Patronato

En primer turno, la mayor de las categorías formativas dieron la vuelta olímpica al derrotar 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza. El único gol de este juego disputado en el estadio Juan Gilberto Funes fue obra de Ignacio Giacinti, a los 10 minutos.

atento patronato: asi se jugara la primera nacional 2026

Atento Patronato: así se jugará la Primera Nacional 2026

Los hinchas de Patronato se reunirán para celebrar la Copa Argentina.

Los hinchas de Patronato se reunirán para celebrar la Copa Argentina

En ese juego, los dirigidos por Marcelo Candia alistaron a Giovani Canaglia; Inti Borghetto, Emiliano Dutres, Enzo Galli y Alejandro Leiva; Santino Bizai, Nahuel Martínez, Tobías Sosa y Alejo Miró; Ignacio Giacinti y Facundo Quiñones.

Por su parte, la novena división se adjudicó la corona al superar por 2 a 0 al Lobo mendocino. Los gurises del Rojinegro gozaron de un pasaje leta que les permitió edificar el triunfo. A los 71 minutos Lisandro Martínez, penal, abrió el marcador. Jonás Montero liquidó el pleito a los 75’.

En este juego el elenco de barrio Villa Sarmiento formó con Ángel Sánchez; Geremías Soria, Mateo González, Bruno Soria y Nicolás Escobué; Santino Moreyra, Alan Morello, Luciano Scandolo y Jonás Montero; Lisandro Martínez y Nehemías Sánchez. Diego Ramírez es el entrenador.

Se retiraron de San Luis con la frente en alto

La octava división acarició el título, pero perdió 5 a 3 en definición por penales luego de haber igualado 3 a 3. Valentín Febre, Martín Villarreal, Leonel Cabello fueron los goleadores del representante entrerriano.

Los dirigidos por Martín Vincent presentaron a Dylan Pereyra; Juan López, Estanislao Aguirre, Juan Di Giusto y Leonel Cabello; Santiago Gariboglio, Bautista Tomasini, Joaquín Chimento y Valentino Febre; Juan Aldana y Martín Villarreal.

Patronato celebra tres años de su histórico título en la Copa Argentina

Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

