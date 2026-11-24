La competencia organizada por La Kava Motoclub se realizó en el nuevo predio del Acceso Norte, donde hubo pruebas de enduro y cross test.

Se vivió una jornada a pura adenalina organizada por La Kava Motoclub.

Se disputó la edición especial del Desafío Contrarreloj 2026 de Enduro y Cross Test, organizada por La Kava Motoclub en el predio y circuitos Arenas del Acceso Norte de Colonia Avellaneda, Entre Ríos, que tuvo su inaguración con este evento.

El encuentro contó con una destacada participación de competidores —récord para la organización—, quienes viajaron desde más de 20 localidades de tres provincias y de la República Oriental del Uruguay, reafirmando el alcance y el interés que despierta la disciplina cuando se le brinda el lugar y la importancia que merece.

Cabe destacar también la buena afluencia de aficionados, acompañantes y familiares de pilotos, quienes aportaron un excelente ambiente a la jornada dominical.

La grilla estuvo integrada por pilotos oriundos de las localidades de Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Seguí, Crespo, Racedo, Gobernador Etchevehere, Libertador San Martín, Hernandarias, La Paz, San José y Federación (Entre Ríos; Santa Fe, Esperanza, San Carlos Centro, San Lorenzo, Gálvez, Ataliva y Humberto Primo (Santa Fe); Córdoba y Colonia del Sacramento (República Oriental del Uruguay).

El comisario deportivo de la prueba fue el presidente de la institución organizadora, Club La Kava, Walter Real de Paraná, quien coordinó todo el trabajo en pista junto a su equipo de pilotos colaboradores y familia. El cronometraje oficial estuvo a cargo de Racing Chrono, donde ningún piloto registró recargas ni exclusiones en las planillas oficiales.

La cobertura de seguros fue contratada a la empresa CNP Seguros, y el punto sanitario y la asistencia médica ambulatoria fueron provistos por Medical Emergencias. Asimismo, el Área de Deportes de la Municipalidad de Colonia Avellaneda, bajo la presidencia municipal de Ariel Weiss, acompañó apoyando el evento deportivo.

Ganadores en Colonia Avellaneda

Modalidad Enduro

Senior Open: Triunfo de Germán Aguiar, de Paraná, en la divisional mayor, superando por poco más de 30 segundos a Marcelo Retamal y a Enzo Rolando Chávez.

Junior Open: Victoria de Adrián Ismael Chiavón, quien sostuvo un ritmo sólido frente a Matías Cuestas y Eric Retamal.

Master A: Gonzalo Zatti, de San Benito, se impuso en un cierre apretado ante Gonzalo Bentancourt, con Héctor Hernán Gabas en el tercer lugar.

Master B: El santafesino Javier Chuard ganó la categoría por delante de Fernando Testa y Nazaret Gómez.

Master C: Mariano Perrig, de Córdoba, se quedó con el primer puesto, escoltado por Eduardo Vacirca y Cristian Calero.

Promocional: Brian Munzinger, de Paraná, ganó en una definición muy reñida sobre Sebastián Medina, de Santa Fe, quedando en el tercer puesto Gabriel Villagra, de Seguí.

Calle Junior: Adrián Ismael Chiavón sumó su segundo triunfo de la jornada en esta divisional, por delante de Enzo Rolando Chávez y Gonzalo Zatti.

Calle Master: Javier Chuard también repitió victoria en esta categoría, aventajando a Gabriel Colman y Fernando Gerosa.

Participativa: El debutante de Paraná, Lucas Witschi, encabezó la clasificación general de la división del semillero, seguido por Germán Vega, de Seguí, Facundo Schmitlein, de Paraná, y Juan Davico, de San Carlos Centro.

Categorías Cross Test (suma de tiempos en las dos mangas)

Master Senior: Juan Jozami, de Paraná, se llevó la victoria con un manejo de gran nivel, superando a Juan Carlos Palacios y Marcelo Retamal, ambos pilotos de Paraná.

Master Promo: Emilio Colo, proveniente de Colonia del Sacramento (Uruguay), lideró la categoría con un manejo muy sólido, por delante de Gustavo Carrere y Diego Morresi.

Master Leyenda: Diego Morresi marcó el mejor registro en la memorable y emocionante categoría de los veteranos, escoltado por los siguientes pilotos de grandes trayectorias: Cristian Portillo, Guillermo Popelka, Aldo Bastidas, Daniel Bondaz, Marcelo Sanfilipo, Mariano Camossi, Pocho Baldassini y Fernando Villagra.

Principiantes: Leandro Jacobo, de Paraná, en su debut, se quedó con el triunfo frente a Daniel Bondaz, de San José, y Franco Schmidt, de Seguí.

Damas & Kids: Lucas Zatti, de San Benito, obtuvo el primer lugar en la categoría semillero del Cross, seguido por Angelina Catalano e Isabella Palacios, ambas de Paraná.

Junior Open: León Todoni, el joven piloto de 9 años de Paraná, obtuvo el mejor resultado en la sumatoria de tiempos, demostrando un gran nivel de manejo, junto a Victorio Francischelli en el segundo lugar y Tiziano Wilvers en el tercer puesto.

Categoría Mini Escuela

La jornada también contó con la participación de los más pequeños en la categoría Mini Escuela, a bordo de motos eléctricas y camicletas. Dijeron presente Gino Salerno, Kilyan Martínez, Amaro Álvarez, Enzo Chávez y Eliseo Real, todos provenientes de Paraná y con edades de entre 2 y 7 años.