Un avión de carga Boeing 767 se salió de pista y terminó sobre una carretera junto al Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, este domingo.

Miami: un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto.

Un avión de carga Boeing 767 se salió de pista y terminó sobre una carretera junto al Aeropuerto Internacional de Miami , en Estados Unidos, este domingo, según informó el diario New York Post. El aeropuerto confirmó una detención de las operaciones en tierra debido a una aeronave inhabilitada en una de sus pistas, mientras que las autoridades aún no habían precisado las causas del incidente ni informado sobre eventuales víctimas.

Imágenes difundidas por NBC 6 South Florida mostraron al avión atravesado sobre la vía, con grandes columnas de humo negro que salían de la estructura y llamas visibles a lo largo del fuselaje. En una de las grabaciones se escucha a testigos exclamar: “Oh my God!”.

Datos del incidente en Miami

Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la aeronave involucrada fue un Boeing 767-300 que se salió de la pista alrededor de las 14 (hora local) durante el aterrizaje en Miami. El avión había partido desde San Juan, Puerto Rico.

“El vuelo 7598 de Air Flight se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 14 (hora local) del domingo 6 de septiembre. La aeronave de carga Boeing 767-300 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. La FAA investigará”, escribió la entidad en X, y pidió a los viajeros que se contacten con sus respectivas aerolíneas para obtener información adicional relacionada con sus vuelos programados.

La FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air.



Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l — air plus news (@airplusnews) September 6, 2026

Alrededor de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade trabajan en la zona del accidente. Según informó el organismo, la aeronave impactó contra múltiples vehículos.

En un comunicado citado por medios locales, la agencia indicó que el incidente dejó “varios heridos”, aunque hasta el momento no se precisó la cantidad de afectados ni la gravedad de las lesiones. Hasta el momento tampoco se difundieron detalles del incidente.

Según las reconstrucciones preliminares, la aeronave se salió del extremo de la pista 30, atravesó la valla perimetral del aeropuerto y cruzó la avenida Northwest 67th antes de incendiarse y detenerse en un campo adyacente, cerca de las instalaciones del almacén DMI3 de Amazon.