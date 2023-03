Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield empataron sin goles

Defensa y Justicia y Vélez empataron este jueves 0-0 en el partido que abrió la fecha 9 de la Liga Profesional 2023. El Halcón y el Fortín hicieron su gasto en el estadio Norberto Tito Tomaghello pero no les alcanzó para desemparejar el marcador.

En el primer tiempo se alternaron momentos favorables al Halcón y al Fortín, aunque fue el local el que consiguió mayor profundidad en sus chances. Lo tuvo con un disparo alto de Uvita Fernández y le dio trabajo a Leonardo Burián con un intento de Santiago Solari y otro de Gabriel Alanís, quien no llegó a empujar. La visita también llegó con un tiro libre de Julián Fernández apenas desviado.

En el complemento arrancó mejor el conjunto de Ricardo Gareca, que amenazó con un disparo de Walter Bou que reventó el travesaño, pero los de Julio Vaccari no se achicaron y lo tuvieron con un disparo de Gabriel Alanís que tapó Burián. Pero después Ezequiel Unsain también tuvo trabajo ante Lucas Pratto y Lucas Janson, en su regreso tras recuperarse de una lesión, definió desviado en su chance.

Cuando a los 39 José Florentín vio la roja por doble amonestación, no hubo mucho tiempo para más y el anfitrión no aprovechó su superioridad numérica. El cero quedó bien para el reparto, pero no reflejó el vértigo del desarrollo: a Defensa le sirvió para dejar atrás el traspié con Platense y al Fortín para consolidar un buen funcionamiento tras la goleada a Central Córdoba.