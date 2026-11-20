Mateo Pescaglini relató la experiencia de viajar desde Paraná hasta Colombia para alentar a Boca en la final de la Copa Sudamericana.

La pasión por Boca no conoce fronteras. Mateo Pescaglini, emprendió un largo viaje desde Paraná hasta Barranquilla para acompañar al equipo de sus amores. El fanático del Xeneize organizó la aventura por su cuenta y recorrió Uruguay, Brasil y Bogotá antes de llegar a territorio colombiano.

En diálogo con La Red Paraná, contó las sensaciones de vivir una experiencia única, en medio de una multitud de simpatizantes argentinos.

El viaje a Barranquilla para alentar a Boca

"Desde que salí de Montevideo empecé a encontrarme con muchísima gente que viajaba para acá. Cuando llegamos a Bogotá era una sola marea de hinchas de Boca. Las calles estaban completamente copadas, relató.

Mateo también destacó el buen recibimiento de los colombianos: "Los que llegaron hace varios días remarcaron el buen trato que recibieron. Acá todo lo contrario a un clima hostil, han recibido muy bien a los hinchas de Boca".

Sobre el equipo, valoró la identidad futbolística que encontró en los últimos meses: "Después de tantos años finalmente tiene una idea y un concepto de juego. Uno se sienta a mirar un partido y siente que podemos ganarlo porque tenemos las herramientas. Ya no se trata solamente de ganar por mística o por el escudo, hoy también tenemos un muy buen funcionamiento".

El viaje también tiene un significado especial por la historia familiar. "Con mi viejo vimos campeonatos ganados en la Bombonera, partidos agónicos y un montón de momentos inolvidables. Son cosas que no cambiaría por nada. No puedo agradecerle más, porque literalmente es gracias a él que pude vivir estas experiencias", expresó.

Las cábalas de Mateo Pescaglini quedaron en Paraná

La aventura incluye cábalas, camisetas y una bandera de Boca que adorna el living de su casa. "Le dije a mi mamá que no la íbamos a sacar hasta que Boca perdiera. Como el equipo no ha parado de ganar, sigue ahí», contó entre risas.

Con la ilusión intacta, Mateo resumió su sentimiento: «Viajar por una pasión, preparar la valija y vivir todo el recorrido no tiene comparación. Después el resultado es lo de menos. Ojalá podamos volver con una alegría».