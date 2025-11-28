Uno Entre Rios | Ovación | Conmebol

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Montevideo, Uruguay, volverá a recibir el duelo decisivo por el principal torneo continental, mientras que Barranquilla, Colombia, el otro encuentro.

28 de noviembre 2025 · 19:24hs
Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026.

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026.

El ente regulador del fútbol en América del Sur, Conmebol, definió las sedes de las finales de los torneos continentales de la próxima temporada: Montevideo (Uruguay) recibirá el duelo decisivo de la Copa Libertadores, mientras que Barranquilla (Colombia) de la Sudamericana 2026.

La capital uruguaya volverá a albergar el partido por el título del principal campeonato continental después de cuatro ediciones. La anterior fue en 2021, cuando Palmeiras venció por 2-1 al Flamengo en tiempo extra.

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Por otra parte, Barranquilla acogerá la final de la Copa Sudamericana de 2026 y se convierte así en la primera ciudad colombiana que recibe el juego más importante del torneo continental desde que en 2019 la serie definitiva se disputa a partido único.

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

libertadores 1
Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026.

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026.

"¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol", escribió el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, en X.

El alcalde publicó un video de una reunión de la Conmebol en la que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol señaló que el consejo de ese organismo, "en forma unánime", decidió "dar el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única" de la Sudamericana en 2026.

LEER MÁS: Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

Desde que la final de la Copa Sudamericana se juega a partido único, han sido sede del juego definitivo Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). A su vez, la Conmebol confirmó que Santa Cruz de la Sierra será anfitrión en 2027. La ciudad boliviana iba a albergar el duelo decisivo en la edición de 2025, pero finalmente no llegaron a tiempo con las obras y eligieron nuevamente a Asunción, donde Lanús se consagró al imponerse a Atlético Mineiro en los penales.

Conmebol Libertadores Sudamérica Montevideo
Noticias relacionadas
Milton Casco dejó de ser jugador de River.

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

El Ogro Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones.

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

el drift sudamericano cerrara su temporada en la paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

Carlos Tevez fue ovacionado por La Bombonera.

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

Ver comentarios

Lo último

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Ultimo Momento
Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

Policiales
Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Ovación
Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

La provincia
Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Dejanos tu comentario