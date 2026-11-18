Más de 30 artistas locales participarán este domingo del Festival de la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas (R.E.C.I.A)

Más de 30 artistas locales participarán este domingo 22 de noviembre del Festival de la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas (R.E.C.I.A), una propuesta que reunirá música, teatro, danza y publicaciones independientes. La actividad comenzará a las 19 en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicada en la Costanera Media del Parque Urquiza, con entrada libre y gratuita.

El encuentro será una oportunidad para conocer la diversidad de producciones que se desarrollan en los espacios culturales independientes de la ciudad y disfrutar de una jornada en la que distintas disciplinas artísticas compartirán un mismo escenario.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y busca visibilizar el trabajo de artistas, gestores y trabajadores de los espacios culturales independientes, además de promover la circulación de sus producciones y fortalecer los vínculos con la comunidad.

Con música, teatro, danza y publicaciones, el festival propone celebrar el trabajo colectivo y el aporte de estos espacios a la identidad cultural de Paraná. Durante la jornada también habrá servicio de cantina.