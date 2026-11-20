Este viernes, el riesgo país trepó a 1.025 por caída de bonos argentinos. La cotización oficial del dólar en el Banco Nación se aproxima a los $1.600.

Los activos argentinos profundizaron este viernes la tendencia a la baja que vienen mostrando en las últimas semanas como consecuencia de un mal clima global y el riesgo país trepó a los 1.025 puntos.

El Merval inició la rueda con una contracción superior al 2 %, pero con el correr de los negocios se revirtió la tendencia y al promediar la rueda sube 0.4%. En cambio, los ADRs continúan con saldo en rojo.

En tanto, los bonos de la deuda pública tienen caídas superiores al 3 %, con lo que el indicador soberano está en 1.025 puntos tras haber llegado a 1.038.

“El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027. El inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o 10 años. Y nadie quiere quedarse con riesgo argentino cuando existe una probabilidad concreta de que gane una fuerza política que pone en duda el pago de la deuda”, señaló Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas.

Para tener en cuenta

Fuentes del mercado señalan que esta coyuntura responde al escepticismo de los inversores sobre el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. En ese sentido, consideran que la salida al mercado de Anthropic no logró revertir las expectativas negativas.

En este contexto, el Banco Nación ajustó la cotización oficial de la divisa a $1.545 para la compra y $1.595 para la venta. El mayorista avanza a $1.566 y $1.575 para ambas puntas.

El dólar blue se afianzó por encima de los $1.600, con cotizaciones de $1.630 y $1.650 para la compra y la venta, respectivamente.