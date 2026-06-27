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Salud mental: analizaron las situaciones críticas y desafíos del sistema

El Órgano de Revisión de Salud Mental marcó temas como adicciones, capacitación hospitalaria, protocolo policial y protección de adultos mayores y personas en situación de calle

27 de junio 2026 · 11:20hs
El Órgano de Revisión de Salud Mental marcó temas como adicciones

El Órgano de Revisión de Salud Mental marcó temas como adicciones, capacitación hospitalaria, protocolo policial y protección de adultos mayores y personas en situación de calle

El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos llevó a cabo su cuarta sesión plenaria del año para supervisar y mejorar la asistencia sanitaria en diversos municipios de la provincia. La reunión multisectorial permite coordinar políticas públicas entre el Estado y diversas organizaciones civiles para optimizar la red de cuidados mentales en la región.

Durante el encuentro, se ratificó el Informe de Gestión 2025, el cual evalúa el cumplimiento de la normativa vigente y el respeto a los derechos humanos de los pacientes, que ofrece una radiografía del cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 en el territorio provincial

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Temas críticos analizados

Los representantes analizaron temas críticos como el manejo de las adicciones, la capacitación del personal hospitalario y el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante crisis en la vía pública. Asimismo, la agenda incluyó la revisión de las condiciones en instituciones de Concordia y Rosario del Tala, además de coordinar esfuerzos para proteger a personas en situación de calle y adultos mayores.

El plenario permitió identificar diversas problemáticas y necesidades de intervención en puntos clave de la geografía entrerriana.

Diamante: Tras una visita al Hospital San José, la Secretaría Ejecutiva advirtió sobre la situación de las internaciones por consumos problemáticos. Entre los puntos críticos señalados se encuentran la falta de comunicación obligatoria de dichas internaciones al ORSM y al Poder Judicial, la escasez de especialistas disponibles, y la necesidad urgente de capacitación para el personal, además de mejorar la articulación con el Hospital Colonia de la misma localidad.

Concordia: Se analizó con preocupación el estado de los abordajes de salud mental en los dos hospitales públicos de la ciudad y el funcionamiento de las comunidades terapéuticas locales.

Rosario del Tala: Se evaluaron los resultados de una reunión intersectorial destinada a coordinar acciones en la zona.

Paraná: Las autoridades consultaron sobre el estado administrativo del alquiler de la "casa de medio camino" y pusieron el foco en la calidad de la atención a personas mayores en la capital provincial.

Desafíos: Policía, situación de calle y políticas públicas

Más allá de los puntos geográficos específicos, el Órgano de Revisión planteó temas que afectan a toda la provincia. Uno de los ejes centrales fue la necesidad de monitorear la implementación de las Pautas de Intervención para la Policía de Entre Ríos. Como primeros intervinientes en crisis de salud mental o consumos problemáticos en la vía pública, los efectivos deben actúen bajo protocolos que respeten los derechos humanos.

Asimismo, se informó sobre gestiones para asegurar la protección de las personas en situación de calle y se anunció el inicio de una comisión interministerial para el diseño de políticas públicas integrales en la materia.

Un trabajo intersectorial

El plenario contó con la participación de figuras clave como el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera, y el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, junto a representantes de la Defensoría General y la Dirección de Derechos Humanos. También participaron organizaciones de la sociedad civil como el Hogar de Cristo, la asociación de usuarios y familiares Aufasam, y la asociación de psiquiatras AMPER, reflejando la pluralidad de voces necesarias para abordar la complejidad de la salud mental en la provincia

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