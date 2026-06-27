Tambor de la Libertad: en mula por la ruta de José de San Martín

La Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad continúa con actividades de divulgación histórica en instituciones y se prepara para el Cruce de Los Andes.

La Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad continúa con actividades de divulgación histórica en instituciones y se prepara para el Cruce de Los Andes.

La Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad continúa con actividades de divulgación histórica en instituciones y se prepara para el Cruce de Los Andes.

Gabriek Garay de la Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad continúa con actividades de divulgación histórica en instituciones y se prepara para un nuevo Cruce de Los Andes.

La Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad de Paraná continúa realizando distintas actividades de divulgación histórica en instituciones y escuelas y se prepara para un nuevo Cruce de Los Andes.

Presidida por el suboficial de la policía de Entre Ríos, Gabriel Garay , la institución que reporta sus actividades al Instituto Nacional Sanmartiniano, destaca los valores sanmartinianos de valor y entrega por la patria.

Foto: Edgardo Kloster

Garay estuvo este sábado en La Brújula de Viaje (Radio La Red Paraná 88.7) donde habló de la creación de la entidad y de la importancia de transmitir los valores éticos y el código de honor de los Granaderos a las nuevas generaciones. Esto se intenta en las charlas en instituciones educativas donde los integrantes de Tambor de la Libertad donan banderas para reforzar el sentido de identidad nacional.

Por otra parte se refirió a la organización de expediciones turísticas que recrean el histórico cruce de los Andes a lomo de mula, detallando la logística y el esfuerzo físico que requiere alcanzar los 5.000 metros de altura. Asimismo desmitificó elementos tradicionales de la iconografía patriótica, aclarando que el trayecto original se realizó principalmente en mulas y no a caballo.

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En mula a 5.000 metros de altura

Tambor de la Libertad emprenderá un nuevo cruce de Los Andes el 5 de febrero del 2027 por lo que invita a todos aquellos que se quieran sumar y comenzar a preparar para la travesía. "Son siete días que estaremos en la Cordillera de Los Andes, del 7 al 12 de febrero. Cruzaremos por el paso del Valle de Los Patos, en San Juan, el mismo lugar por donde pasó el general San Martín", relató Garay.

"El hecho de pensar en llegar hasta ese lugar ya te emociona, porque lo que uno va viviendo a medida que vas ascendiendo hacia esos 5.000 metros es que vas valorando lo que hicieron aquellos hombres y también las mujeres. Vamos contando la historia verdadera. Nos paramos en un lugar y decimos: acá en este lugar se dividieron las columnas. El General San Martín llevaba 5.000 hombres y desde acá fueron 3.000 para este lado y 2.000 para allá. Estar ahí y vivir eso no es lo mismo que leerlo o verlo en un documental", expresó.

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Contó además, que se podrá ver el monumento recientemente reconstruído que se había derrumbado en el límite internacional. "Desde el lado argentino se ha hecho otro monumento al general San Martín que lo llevaron a lomo de mulas en un impresionanate trabajo del Ejército Argentino. Lo llevaron un en partes a casi 5.000 metros de altura, con viento y frío. Un trabajo majestuoso”, relató.

Garay trata de darle real dimensión al cruce y aportar datos históricos: "El año pasado estuve haciendo una diplomatura Sanmartiniana y nos decía el licenciado que el tema del caballo blanco es como para resaltar la imagen. Es una técnica netamente artística para resaltar la imagen del héroe en la pintura. Pero San Martín cruzó Los Andes en mula. Llevaron solo 16 caballos para el combate, nada más. Eran caballos protegidos que les colocaban mantas a la noche y las patas vendadas para que no se lastimasen, porque la gran mayoría de esos animales no estaban acostumbrados a esos caminos".

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

En este punto explic{o detalles del cruce que se organiza para 2027: "Las mulas cargueras tienen unos cofres. Los baqueanos ya tienen todo su equipo. Nosotros llevamos nuestro equipo en la bolsa de dormir, carpa y demás, y todo eso se pone dentro de estos cajones que calzan justo en el lomo de la mula y tienen como una armadura metálica", describió y acotó: "Son más o menos 230 o 240 kilómetros lo que hacemos, ida y vuelta, y aproximadamente son 70 u 80 horas de cabalgata en esta semana. Hay un día en particular que son 12 horas, porque cabalgamos 6 horas para llegar al hito y después tenemos que bajar de nuevo esas 6 horas. En ese lugar no se puede acampar porque estamos muy alto y no hay pasto ni agua para que los animales se alimenten. El resto de las cabalgatas son de 8 horas, todos los días".

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Cómo inscribirse para el cruce

Quien esté interesado en realizar la expedición se puede comunicar con Gabriel Garay al 343 6211985 @tambordelibertad.