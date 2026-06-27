Colón: un motociclista sufrió lesiones graves en un accidente.

El siniestro vial en Colón ocurrió en la intersección de Calle Andrade y Bv. Ferrari, donde un automóvil marca Ford Ka Fly Plus colisionó con una moto.

En horas de la tarde de este sábado, personal policial de Jefatura Departamental Colón intervino en un accidente ocurrido en la intersección de Calle Andrade y Bv. Ferrari, donde un automóvil marca Ford Ka Fly Plus, conducido por un joven de 18 años, colisionó con una motocicleta marca Corven de 110 cc, guiada por un hombre de 41 años.

Por causas que se trata de establecer, ambos vehículos chocaron y como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al hospital local para su atención.

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Tras ser examinados por los profesionales médicos, se determinó que el motociclista presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de meseta tibial derecha, mientras que el conductor del automóvil resultó ileso.

En el lugar también intervino personal de Inspección Municipal, que procedió a la retención del motovehículo por carecer de la documentación obligatoria para circular. Las actuaciones continúan a fin de establecer las circunstancias en que se produjo el hecho.