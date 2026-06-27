Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania con un equipo alternativo

Con un equipo alternativo y la mira puesta en los 16avos del Mundial 2026, Argentina juega desde las 23 en Dallas.

La Selección Argentina disputará este sábado desde las 23 (hora argentina) su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania en el Dallas Stadium, por la tercera fecha del Grupo J. Con la clasificación y el primer puesto ya asegurados, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará el encuentro con la tranquilidad de haber cumplido el primer gran objetivo y con la posibilidad de administrar energías de cara a la etapa decisiva del certamen.

Después de un arranque contundente, la Albiceleste buscará cerrar la primera ronda con puntaje ideal. En el debut superó con autoridad a Argelia por 3 a 0 y luego ratificó su gran presente al vencer 2 a 0 a Austria. Ambos triunfos tuvieron un denominador común: la extraordinaria actuación de Lionel Messi, autor de los cinco goles argentinos en el torneo.

El capitán atraviesa un momento histórico. Con sus cinco conquistas alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo, consolidando aún más un legado que ya ocupa un lugar privilegiado entre las máximas figuras del fútbol mundial.

Con el boleto a los dieciseisavos de final asegurado y el liderazgo del grupo confirmado, Lionel Scaloni aprovechará el encuentro frente a Jordania para realizar una profunda rotación del plantel. La intención del cuerpo técnico es darles minutos a futbolistas que tuvieron escasa participación durante la fase inicial y, al mismo tiempo, cuidar físicamente a los habituales titulares para afrontar las instancias de eliminación directa.

“La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, había explicado el entrenador luego de la victoria frente a Austria.

Durante la última práctica realizada antes del viaje a Dallas, el entrenador dejó varios indicios sobre el equipo que pondrá en cancha. Como es habitual en la previa de cada compromiso, los primeros quince minutos del entrenamiento estuvieron abiertos a la prensa. Allí se observaron trabajos físicos, ejercicios con pelota y movimientos tácticos que permitieron empezar a delinear la formación.

Una de las principales novedades pasa por la continuidad de Emiliano Dibu Martínez bajo los tres palos. Si bien durante la semana existieron versiones que indicaban que podría descansar, finalmente el arquero sería titular nuevamente.

Martínez ya dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha que había generado preocupación antes del inicio del campeonato y continúa sumando ritmo de competencia con vistas a los cruces eliminatorios.

La defensa presentará varias modificaciones respecto al equipo que venció a Austria. Gonzalo Montiel ocupará el lateral derecho, mientras que Nicolás Otamendi y Marcos Senesi conformarán la zaga central. En el sector izquierdo volverá Nicolás Tagliafico, completamente recuperado del desgarro en el sóleo que le impidió participar en los dos primeros encuentros mundialistas.

En el mediocampo también habrá cambios importantes. Leandro Paredes volverá a ser titular tras superar una molestia muscular y estará acompañado por Exequiel Palacios. Sobre las bandas aparecerán Giuliano Simeone por la derecha y Giovani Lo Celso por la izquierda, quien tendrá la oportunidad de disputar sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

En ofensiva también habrá novedades. Julián Álvarez tendría su primera titularidad en el certamen y será el principal referente del ataque argentino.

La única incógnita pasa por quién lo acompañará. Todo indica que Lionel Messi descansará luego de su extraordinario rendimiento en las dos primeras jornadas. Ante ese panorama, Nicolás Paz aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar, aunque Lautaro Martínez también cuenta con posibilidades y no se descarta que Scaloni utilice un esquema con dos delanteros.

El joven futbolista del Como tendría una ligera ventaja por el buen nivel mostrado en los entrenamientos y por la intención del entrenador de seguir observando variantes para la fase final del torneo.

El único futbolista que permanecerá ausente será Cristian Romero. El defensor continúa recuperándose de su lesión y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo pensando en los compromisos decisivos que se avecinan.

Su evolución sigue siendo favorable y existe optimismo para que pueda reaparecer durante la etapa de eliminación directa.

Aunque el partido frente a Jordania representa el cierre de la fase de grupos, el foco principal del cuerpo técnico está puesto en lo que vendrá. Argentina ya conoce que disputará los 16avos de final el próximo viernes 3 de julio a las 19, en Miami, frente al segundo clasificado del Grupo H.

Por esa razón, la prioridad pasa por evitar lesiones, administrar el desgaste físico de los titulares y ampliar el rodaje de un plantel que necesitará de todos sus integrantes para sostener la ilusión de volver a pelear por el título mundial. El objetivo inmediato será completar una fase de grupos perfecta, mantener el arco invicto.

Probable formación de Argentina

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso (o Valentín Barco), Giuliano Simeone, Nicolás Paz; Julián Álvarez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Probable formación de Jordania

Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud Abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari.

Director técnico: Jamal Sellami.

Datos del partido