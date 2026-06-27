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RD Congo le ganó a Uzbekistán y se clasificó como uno de los mejores terceros

RD Congo lo dio vuelta ante Uzbekistán y se clasificó como el mejor tercero. Resultado histórico para los africanos.

27 de junio 2026 · 22:38hs
RD Congo lo dio vuelta ante Uzbekistán

RD Congo lo dio vuelta ante Uzbekistán

República Democrática del Congo hizo historia en el Mundial 2026: le dio vuelta el partido a Uzbekistán, lo venció por 3-1 y selló la clasificación a dieciseisavos de final como el mejor tercero. Si bien el comienzo fue esquivo, tras el tempranero gol de Eldor Shomurodov, el combinado africano tuvo la entereza para revertirlo en el segundo tiempo. Así, en una ráfaga de apenas 10 minutos, dio vuelta el partido gracias a los goles de Yoane Wissa -desde el punto penal- y Fiston Kalala Mayele. Sobre el final, el mismo Wissa firmó su doblete y le puso cifras definitivas al partido.

Colombia ganó 1 a 0 en México.

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Argentina juega con Cabo Verde.

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Congo Uzbekistán Mundial 2026
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