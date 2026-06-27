Gran sábado para los entrerrianos en el Rally Nacional

El tradicional Rally del Poncho, que se disputa en la provincia de Catamarca es el escenario de la cuarta fecha del año del Campeonato Argentino de Rally y, en la jornada de este sábado, dio muestras de por qué es una carrera tan clásica como desafiante y exigente. La labor de los entrerrianos en la jornada del sábado.

En primer término, cabe destacar que esta jornada inicial de acción se llevó a cabo en algunos de los tramos más emblemáticos de esta competencia, en sectores de velocidad tales como Los Varela o Rodeo Grande que han marcado a fuego la historia de esta prueba y que, esta vez, tuvieron incluso alguna dificultad extra, por una mañana que comenzó con complicaciones.

Al ser pruebas especiales que se disputan a una considerable altitud, de casi 1500 metros, el arranque fue complejo. Pues al intentar realizar el segundo paso por La Aguada-Los Varela (19,97 km.), las condiciones de visibilidad impidieron que se pudiera volver a correr allí, por lo que el tercer tramo del día fue cancelado y la competencia sufrió una clara demora en la continuidad de los horarios.

Lo que hicieron los entrerrianos

A todo esto, y hasta ese momento, en lo deportivo y con dos sectores de velocidad disputados apenas, ya se empezaban a mostrar muy competitivos dentro de la clase RC MR (Maxi Rally Turbo) los representantes entrerrianos en esta fecha, que son Nadia Cutro (Toyota) y Victorio Ballay (Citroën). Y todo fue incluso a mejor para ellos. Tanto es así que, la primera etapa se cerró con la “Gurisa” como escolta del fueguino Santino Rossi (VW) y con “Toio” siendo ¡tercero!, aunque en ambos casos a más de 1 minuto del puntero. De todas maneras, los oriundos de Concordia se encuentran en una situación expectante de cara a lo que pueda ocurrir este domingo, siendo que ya han logrado un resultado parcial muy destacado

Mientras tanto, Federico Villagra es quien comanda la carrera, siendo segundo Gastón Pasten (Skoda) y tercero es un local, Augusto D’Agostini (Skoda). Los tres encerrados en una diferencia de solo 15,6 segundos.

Este domingo es el día definitivo, con seis especiales de velocidad. La actividad comenzará a las 8:28 hs. con la primera pasada por San Pedro–El Cruce, tramo de 9,01 kilómetros que volverá a correrse a las 12:52 hs. A continuación, vendrá Las Palmas–San Pedro (10,88 km.), prevista para las 8.51, y a las 13.15. El “rulo” matutino se completará con San Pedro–Concepción (8,66 km.), cuya largada está programada para las 9:19 hs.

La definición llegará por la tarde. Luego de la segunda pasada por San Pedro–El Cruce y Las Palmas–San Pedro, siendo esta última el Power Stage, todo terminará en “Fariñango”, tramo de 2,53 kilómetros que se largará a las 14.38.