Estudiantes y Rowing triunfaron de local en el Torneo del Interior.

Este sábado se vivió una nueva jornada del Torneo del Interior con resultados clave tanto en la Zona A como en la Zona B , en una fecha que volvió a tener fuerte presencia de los equipos entrerrianos y, especialmente, de los representantes de Paraná, que aprovecharon su localía para sostenerse en la pelea por la clasificación.

En el Torneo del Interior A, por la fecha 4, el gran destaque para la capital entrerriana fue el triunfo de CA Estudiantes de Paraná, que superó por 30-17 a Urú Curé RC en el Parque Urquiza. En un partido exigente y disputado, el conjunto paranaense logró imponer condiciones en los momentos decisivos, apoyado en una defensa firme y en la capacidad de capitalizar los errores del rival. Con esta victoria, Estudiantes se mantiene bien posicionado en su zona y con expectativas concretas de avanzar a la siguiente instancia cuando aún restan dos fechas para el cierre de la fase.

Triunfos de Estudiantes de Paraná y Rowing en el Torneo del Interior

También hubo actividad en otras zonas del Torneo del Interior A, donde se registraron resultados que empiezan a marcar tendencias en la competencia. En la Zona 1, Marista RC venció a Mendoza RC por 31-15, mientras que Tucumán Rugby se impuso como visitante ante GER por 39-27. En la Zona 2, Tala RC tuvo una actuación contundente al derrotar 90-8 a Curne, además del triunfo de Estudiantes de Paraná ya mencionado. En la Zona 3, Jockey Club Rosario venció 56-17 a Córdoba Athletic y Universitario de Córdoba superó 50-40 a Santa Fe Rugby. En la Zona 4, Duendes RC se impuso 28-19 sobre La Tablada y Jockey Club Córdoba ganó un ajustado 48-45 ante Old Resian.

En el Torneo del Interior B, la jornada también dejó resultados importantes en la pelea por la clasificación. En ese contexto, Paraná Rowing Club logró un triunfo sólido por 52-14 frente a Cardenales RC en el predio de La Tortuguita, mostrando dominio territorial y una producción ofensiva consistente durante gran parte del encuentro. Con esta victoria, el equipo paranaense continúa con aspiraciones firmes de avanzar en el certamen, dependiendo de su rendimiento en las fechas restantes.

El resto de la fecha del Interior B también tuvo partidos muy parejos y resultados que mantienen abierta la definición en varias zonas. Natación y Gimnasia superó 36-33 a CRAI, Tucumán Lawn Tennis venció 37-33 a IPR Sporting, Mar del Plata Club se impuso 28-20 ante Universitario de San Juan, Huirapuca derrotó 31-25 a Liceo RC, Sociedad Sportiva ganó 32-16 frente a Los Tordos RC, Jockey de Villa María se llevó un ajustado 23-20 ante Palermo Bajo, y Universitario de Tucumán venció 35-24 a Tigres RC.

Con estos resultados, tanto el Torneo del Interior A como el B entran en una etapa decisiva, donde cada punto empieza a tener un valor determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente fase, con los equipos entrerrianos todavía en carrera y sosteniendo protagonismo en sus respectivas zonas.

Rugby Provincial

Este domingo se disputa la novena fecha del Torneo Provincial de Mayores Masculino, organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), en una jornada que vuelve a concentrar varios encuentros importantes en distintas zonas del certamen. La programación establece que la mayoría de los partidos se jueguen a las 15.30, mientras que solo uno fue adelantado y comenzará a las 14.

En la Zona 1 se medirán Colón RC frente a Salto Grande de Concordia, CUCU ante Los Espinillos de Concordia y Vaimaca de Salto (Uruguay) contra Curiyú de Chajarí. Se trata de una fecha clave dentro del grupo, que tiene a Colón RC como líder con 39 puntos, seguido por CUCU con 31, Curiyú con 20, Salto Grande con 14, Los Espinillos con 13 y Vaimaca con 4, en una tabla que empieza a perfilar posiciones de cara a la parte final de la fase regular.

En la Zona 2 habrá actividad con el cruce entre Carpinchos de Gualeguaychú y Jockey de Gualeguay, donde el marcador parcial es de 12-5, en un partido que se presenta disputado. Además, Mulitas de Fray Bentos (Uruguay) recibirá a Central Entrerriano de Gualeguaychú desde las 14, mientras que Jockey de Gualeguay tendrá fecha libre en esta jornada. Las posiciones muestran a Carpinchos RC como líder con 30 puntos, seguido por Jockey de Gualeguay con 25, Central Entrerriano con 18, Gualeguay Central con 16 y Mulitas con 2, en un grupo donde la lucha por los puestos de arriba sigue abierta.

En el Interzonal 3-4 se desarrollarán varios enfrentamientos entre equipos de Paraná y la región, con Capibá RC recibiendo a Libertad de Nogoyá, Camatí de Viale enfrentando a Tilcara de Paraná, Unión de Crespo jugando ante Echagüe de Paraná y Aurora de Paraná midiéndose con Nogoyá RC. En la Zona 3, Capibá RC lidera con 32 puntos, seguido por Tilcara con 30, Echagüe con 24 y Nogoyá RC con 5. En la Zona 4, Camatí aparece como puntero con 40 puntos, Aurora suma 16, Unión tiene 15 y Libertad cierra con 3.