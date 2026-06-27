Ante el creciente impacto de las tecnologías digitales como herramientas facilitadoras de delitos como el grooming y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, UNICEF Argentina presentó la Guía Técnica sobre Delitos en Entornos Digitales que Afectan a Niñas, Niños y Adolescentes, un documento orientado a fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal de estas conductas.
Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones
Se presentó una guía técnica para fortalecer la investigación de delitos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Justicia de Entre Ríos
La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, en su carácter de representante del STJER ante la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF Argentina, informó sobre la herramienta destinada a fortalecer la investigación y el abordaje judicial de delitos como el grooming y la explotación sexual infantil en entornos virtuales.
Mizawak destacó que el documento brinda lineamientos procesales y herramientas tecnológicas para la adecuada preservación de la evidencia digital, promoviendo investigaciones más eficaces y especializadas, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La publicación fue elaborada con el aporte de especialistas de distintos ámbitos y contó con la participación activa de la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, espacio integrado por representantes de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de todo el país.
La guía tiene como objetivo brindar lineamientos procesales claros y herramientas tecnológicas para la investigación eficiente de delitos cometidos en entornos digitales, garantizando la adecuada preservación y trazabilidad de la evidencia electrónica.
El documento aborda aspectos vinculados a la fenomenología de estos delitos, los marcos normativos internacionales y nacionales aplicables, y los protocolos técnicos necesarios para la obtención, preservación y análisis de la prueba digital. Entre otros instrumentos, analiza el alcance del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.436 al artículo 128 del Código Penal Argentino.
Asimismo, identifica dos características centrales de la criminalidad informática: la ubicuidad, que permite que autor y víctima se encuentren en distintas jurisdicciones o países, y la volatilidad de la prueba digital, cuya conservación exige respuestas rápidas y especializadas para evitar la pérdida o alteración de información relevante.
Uno de los ejes principales de la guía es el protocolo de buenas prácticas para la recolección y preservación de evidencia digital. En este sentido, se destaca la importancia de resguardar rigurosamente la cadena de custodia para garantizar la autenticidad, integridad y confiabilidad de la prueba informática durante todo el proceso judicial.
Además, la publicación incorpora recomendaciones para el litigio en juicio oral, promoviendo el uso de recursos gráficos, material audiovisual y la participación de peritos especializados que permitan explicar con claridad aspectos tecnológicos complejos y facilitar la valoración de la prueba por parte de magistrados y magistradas.
La guía constituye una herramienta de referencia para fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, contribuyendo a una persecución penal eficaz y especializada, en armonía con el pleno respeto de las garantías constitucionales y los estándares de protección integral de derechos.