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Delitos digitales: presentaron guía técnica para potenciar investigaciones

Se presentó una guía técnica para fortalecer la investigación de delitos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Justicia de Entre Ríos

27 de junio 2026 · 09:32hs
Se presentó una guía técnica para fortalecer la investigación de delitos digitales que afectan a niñas

Se presentó una guía técnica para fortalecer la investigación de delitos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Justicia de Entre Ríos

Ante el creciente impacto de las tecnologías digitales como herramientas facilitadoras de delitos como el grooming y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, UNICEF Argentina presentó la Guía Técnica sobre Delitos en Entornos Digitales que Afectan a Niñas, Niños y Adolescentes, un documento orientado a fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal de estas conductas.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, en su carácter de representante del STJER ante la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF Argentina, informó sobre la herramienta destinada a fortalecer la investigación y el abordaje judicial de delitos como el grooming y la explotación sexual infantil en entornos virtuales.

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Mizawak destacó que el documento brinda lineamientos procesales y herramientas tecnológicas para la adecuada preservación de la evidencia digital, promoviendo investigaciones más eficaces y especializadas, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La publicación fue elaborada con el aporte de especialistas de distintos ámbitos y contó con la participación activa de la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, espacio integrado por representantes de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de todo el país.

La guía tiene como objetivo brindar lineamientos procesales claros y herramientas tecnológicas para la investigación eficiente de delitos cometidos en entornos digitales, garantizando la adecuada preservación y trazabilidad de la evidencia electrónica.

El documento aborda aspectos vinculados a la fenomenología de estos delitos, los marcos normativos internacionales y nacionales aplicables, y los protocolos técnicos necesarios para la obtención, preservación y análisis de la prueba digital. Entre otros instrumentos, analiza el alcance del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.436 al artículo 128 del Código Penal Argentino.

Asimismo, identifica dos características centrales de la criminalidad informática: la ubicuidad, que permite que autor y víctima se encuentren en distintas jurisdicciones o países, y la volatilidad de la prueba digital, cuya conservación exige respuestas rápidas y especializadas para evitar la pérdida o alteración de información relevante.

Uno de los ejes principales de la guía es el protocolo de buenas prácticas para la recolección y preservación de evidencia digital. En este sentido, se destaca la importancia de resguardar rigurosamente la cadena de custodia para garantizar la autenticidad, integridad y confiabilidad de la prueba informática durante todo el proceso judicial.

Además, la publicación incorpora recomendaciones para el litigio en juicio oral, promoviendo el uso de recursos gráficos, material audiovisual y la participación de peritos especializados que permitan explicar con claridad aspectos tecnológicos complejos y facilitar la valoración de la prueba por parte de magistrados y magistradas.

La guía constituye una herramienta de referencia para fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, contribuyendo a una persecución penal eficaz y especializada, en armonía con el pleno respeto de las garantías constitucionales y los estándares de protección integral de derechos.

La Guía

delitos digitales investigaciones Superior Tribunal de Justicia Entre Ríos
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