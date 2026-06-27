TC 2000: Franco Vivian se empleó a fondo y se llevó la pole position en San Nicolás Franco Vivian ganó su segunda clasificación en lo que va de la temporada 2026. La final es este domingo desde las 13. 27 de junio 2026 · 19:39hs

Franco Vivian se quedó con el mejor tiempo en San Nicolás.

Franco Vivian y la Chevrolet Tracker del YPF Elaion Auro Proracing dominaron la clasificación del TC2000 en el autódromo de San Nicolás, escenario de la quinta fecha de la temporada 2026. Los pilotos del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, Emiliano Stang y Matías Rossi, fueron los escoltas.

Lo que hizo Franco Vivian Siendo el último en salir a pista para sus intentos lanzados, Vivian selló su mejor vuelta en 1' 27"464/1000 para consumar su segunda pole position en lo que va del año. El capitalino superó por 145 a Stang y por 166 a Rossi, mientras que Lucas Carabajal se ubicó cuarto, a 202 y Marcelo Ciarrocchi finalizó quinto, a 661.

Croacia venció a Ghana y se clasificó a los 16vos del Mundial segundo en su grupo Inglaterra superó a Panamá y clasificó como líder de su grupo

Franco Morillo concluyó sexto, Valentín Yankelevich séptimo, Benjamín Squaglia octavo, Lucas Vicino noveno y Gabriel Ponce de León décimo. Con Morillo y Ciarrocchi en la primera fila, la final del TC2000 está pactada a 35 minutos más una vuelta y se pondrá en marcha mañana a las 13hs.