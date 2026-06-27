Uno Entre Rios | Ovación | Franco Vivian

TC 2000: Franco Vivian se empleó a fondo y se llevó la pole position en San Nicolás

Franco Vivian ganó su segunda clasificación en lo que va de la temporada 2026. La final es este domingo desde las 13.

27 de junio 2026 · 19:39hs
Franco Vivian se quedó con el mejor tiempo en San Nicolás.

Franco Vivian se quedó con el mejor tiempo en San Nicolás.

Franco Vivian y la Chevrolet Tracker del YPF Elaion Auro Proracing dominaron la clasificación del TC2000 en el autódromo de San Nicolás, escenario de la quinta fecha de la temporada 2026. Los pilotos del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, Emiliano Stang y Matías Rossi, fueron los escoltas.

Lo que hizo Franco Vivian

Siendo el último en salir a pista para sus intentos lanzados, Vivian selló su mejor vuelta en 1' 27"464/1000 para consumar su segunda pole position en lo que va del año. El capitalino superó por 145 a Stang y por 166 a Rossi, mientras que Lucas Carabajal se ubicó cuarto, a 202 y Marcelo Ciarrocchi finalizó quinto, a 661.

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Franco Morillo concluyó sexto, Valentín Yankelevich séptimo, Benjamín Squaglia octavo, Lucas Vicino noveno y Gabriel Ponce de León décimo.

Con Morillo y Ciarrocchi en la primera fila, la final del TC2000 está pactada a 35 minutos más una vuelta y se pondrá en marcha mañana a las 13hs.

Franco Vivian TC 2000 San Nicolás
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