Paraná: calefaccionar la casa en invierno puede costar hasta medio millón de pesos.

Un relevamiento de UNO muestra que los precios de estufas eléctricas en Paraná van de 20.999 pesos a 529.999 pesos este invierno.

on la llegada de las bajas temperaturas, la calefacción vuelve a ocupar un lugar central en los hogares . Ya sea para reemplazar un equipo viejo o incorporar uno nuevo, la compra de una estufa eléctrica representa una inversión que, este invierno, puede variar notablemente según el tipo de producto elegido.

Un relevamiento realizado por UNO sobre la oferta de calefacción eléctrica de una reconocida casa de electrodomésticos de Paraná refleja que los precios van desde los 20.999 pesos hasta los 529.999 pesos. La diferencia entre el modelo más económico y el más costoso supera los 500.000 pesos, una brecha que pone de manifiesto el amplio abanico de alternativas disponibles para calefaccionar el hogar, pero también el importante desembolso que deben afrontar quienes buscan equipos de mayor potencia, eficiencia y tecnología para enfrentar las bajas temperaturas de este invierno. En términos porcentuales, esta diferencia representa un aumento de aproximadamente 2.424% entre el producto más económico y el más caro del relevamiento.

Paraná: fuerte aumento en el costo de calefaccionar la casa este invierno

Las alternativas más económicas están conformadas por estufas halógenas y caloventores portátiles. El producto de menor precio es una estufa halógena Böher de dos velas y 800 watts, que se ofrece a 20.999 pesos. Muy cerca aparecen un caloventor Böher de doble función por 22.999 pesos y un caloventor compacto de la misma marca por 25.999 pesos.

Dentro del segmento de entrada también se encuentran modelos de cuarzo e infrarrojos. Una estufa WhitenBlack de cuarzo de 1.200 watts cuesta 35.999 pesos, mientras que una Indelplas de 800 watts se comercializa a 35.799 pesos. A ellas se suma una estufa de cuarzo Liliana por 36.999 pesos y distintos calefactores infrarrojos cuyos valores rondan entre los 30.999 pesos y los 40.999 pesos.

Los caloventores continúan siendo una de las alternativas con mayor variedad de precios. Existen modelos compactos desde 37.999 pesos y 41.999 pesos, mientras que otros equipos con mayor potencia, mejor distribución del aire y distintas funciones alcanzan los 62.999 pesos, 64.999 pesos, 66.999 pesos y hasta 79.999 pesos. En esta franja se ubican productos diseñados para calefaccionar dormitorios, oficinas o ambientes de dimensiones reducidas y medianas.

A partir de los 80.000 pesos comienza otro segmento del mercado. Allí aparecen convectores eléctricos, paneles vitro, calefactores oscilantes y equipos con sistemas de calefacción más eficientes. Algunos convectores parten desde los 78.999 pesos, mientras que otros ascienden a 99.999 pesos y 114.999 pesos, dependiendo de la potencia y de las funciones incorporadas.

Los calefactores de pared también representan una de las opciones más buscadas para quienes desean liberar espacio en los ambientes. Los modelos más accesibles rondan los 109.999 pesos y 122.999 pesos, mientras que otros equipos con control remoto, display digital o instalación tipo split alcanzan los 129.999 pesos, 130.999 pesos, 137.999 pesos, 139.999 pesos, 149.999 pesos y hasta 171.999 pesos.

En un escalón superior aparecen los calefactores infrarrojos para pared o techo y los equipos de fibra de carbono. Estos productos tienen precios que oscilan entre los 179.999 pesos y los 203.999 pesos y están orientados a quienes buscan una mayor capacidad de calefacción o necesitan climatizar espacios amplios e incluso sectores exteriores.

Los paneles radiantes constituyen el segmento más costoso de toda la oferta. Los modelos de mica comienzan en 109.999 pesos y llegan hasta 199.999 pesos, mientras que los paneles de vidrio se ubican entre los 113.999 pesos y los 122.999 pesos. Sin embargo, los equipos de mayor potencia elevan considerablemente la inversión necesaria. Un panel radiante de 2.400 watts cuesta 448.999 pesos y el producto de mayor precio del relevamiento es un panel radiante de 3.200 watts, que alcanza los 529.999 pesos.

La diferencia de precios muestra un aumento del 2.424% entre el producto más barato y el más caro. La diferencia de precios muestra un aumento del 2.424% entre el producto más barato y el más caro.

La diferencia de valores permite observar que el mercado ofrece productos para distintos presupuestos, aunque el salto económico entre las distintas categorías resulta significativo. Mientras un calefactor básico puede adquirirse por poco más de 20.000 pesos, los equipos de mayor rendimiento multiplican ese valor más de veinte veces.

Otro aspecto que se destaca en la oferta es la financiación. Gran parte de los equipos pueden adquirirse en seis o doce cuotas sin interés, dependiendo del modelo. En consecuencia, los productos más económicos presentan cuotas de alrededor de 2.000 o 3.000 pesos, mientras que los paneles radiantes y calefactores de mayor gama superan ampliamente los 30.000 pesos mensuales e incluso llegan a cuotas cercanas a los 100.000 pesos.

La amplitud de precios refleja que elegir un sistema de calefacción ya no depende únicamente del tipo de tecnología o de la potencia del equipo, sino también del presupuesto disponible. Para quienes buscan una solución sencilla existen alternativas por menos de 40.000 pesos, pero quienes pretenden calefaccionar ambientes más grandes o incorporar equipos de mayor eficiencia deben afrontar inversiones que superan los 100.000 pesos y, en algunos casos, sobrepasan el medio millón de pesos, dependiendo de la instalación y la eficiencia energética elegida, sostenible y adecuada.

Cómo cuidarse del frío en épocas de bajas temperaturas

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, el cuidado de la salud se vuelve fundamental para prevenir enfermedades respiratorias y mantener el bienestar general. El frío puede afectar al organismo y favorecer la circulación de virus, por lo que adoptar hábitos preventivos es clave durante esta época del año.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es la correcta calefacción de los ambientes. Mantener una temperatura adecuada dentro del hogar ayuda a evitar cambios bruscos al salir al exterior. Sin embargo, especialistas recomiendan ventilar los espacios todos los días, incluso en jornadas frías, para renovar el aire y reducir la concentración de virus y bacterias.

La vestimenta también cumple un rol esencial. El uso de ropa en capas permite adaptarse mejor a los cambios de temperatura. Abrigos, bufandas, gorros y guantes ayudan a conservar el calor corporal y a proteger las zonas más expuestas al frío, especialmente en niños y adultos mayores.

La alimentación es otro factor clave. Consumir comidas calientes y nutritivas, junto con frutas y verduras de estación, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. También es importante mantenerse hidratado, aunque en invierno la sensación de sed sea menor.

En el caso de los grupos de riesgo, como personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas, se recomienda prestar atención a síntomas respiratorios y realizar controles médicos de forma preventiva. Además, es fundamental mantener al día las vacunas, especialmente contra la gripe estacional.

Por último, el uso de estufas y calefactores dentro del hogar debe realizarse con precaución. Es fundamental ventilar los ambientes para evitar la acumulación de gases peligrosos, como el monóxido de carbono, y controlar el estado de los equipos antes de su uso prolongado y seguro en el invierno argentino.