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Victoria: motociclista grave tras accidentarse sin casco

Eljoven motociclista de 23 años fue trasdado de urgencia al hospital San Martín de Paraná tras accidentarse en la ciudad de Victoria. Analizan las circunstancias

27 de junio 2026 · 09:21hs
Victoria: motociclista grave tras accidentarse sin casco

Un joven motociclista de 23 años fue trasladado de urgencia al hospital San Martín de Paraná tras accidentarse en la víspera.

Según elparte policial, a las 21.30 del viernes, personal policial de la Sección 911 y Videovigilancia concurrió a calle San Miguel, entre Italia y Mitre, debido a un accidente. Por causas que se tratan de establecer, un motovehículo marca Keller 110 CC, conducido por un joven de 23 años de edad, que circulaba sin casco protector, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica provocándose heridas de gravedad. En una primera instancia no se observó la participación de otro vehículo involucrado.

Se retuvo el automovil a conductor que guiaba bajo los efectos del alcohol y carente de documentación del seguro automotor.

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De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias trasladando al conductor al hospital Fermín Salaberry para su asistencia médica. Debido a la gravedad de las lesiones (traumatismo de cráneo grave) fue derivado al hospital San Martin de la ciudad de Paraná.

En el lugar trabajo personal de la División Policía Científica con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno labrandose las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del siniestro. Se procedió al secuestro del rodado.

Victoria Motociclista Casco
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