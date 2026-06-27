El viernes por la tarde, en el contexto de los operativos Rutas Seguras, mientras se efectuaban controles a la altura del km 174 sobre Ruta 23, jurisdicción San Salvador, se interceptó un vehículo marca Chevrolet Spin, conducido por un hombre que conducía alcoholizado.
San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo
Se retuvo el automovil a conductor que guiaba bajo los efectos del alcohol y carente de documentación del seguro automotor, en Ruta 23
27 de junio 2026 · 09:47hs
En los controles, se advirtió que el conductor, de nacionalidad boliviana domiciliado en San Salvador, guiaba el vehiculo bajo los efectos del alcohol y carente de documentación del seguro automotor.
Se procedió a practicarle el test de alcoholemia arrojando resultado positivo con un valor de 0,88 g/l y a la retención del vehículo con la colaboración del personal de Tránsito Municipal.
El operativo se desarroló en forma conjunta por personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura de Policía Departamental San Salvador.