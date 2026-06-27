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San Salvador: conducía alcoholizado y se le retuvo el vehículo

Se retuvo el automovil a conductor que guiaba bajo los efectos del alcohol y carente de documentación del seguro automotor, en Ruta 23

27 de junio 2026 · 09:47hs
Se retuvo el automovil a conductor que guiaba bajo los efectos del alcohol y carente de documentación del seguro automotor.

Se retuvo el automovil a conductor que guiaba bajo los efectos del alcohol y carente de documentación del seguro automotor.

El viernes por la tarde, en el contexto de los operativos Rutas Seguras, mientras se efectuaban controles a la altura del km 174 sobre Ruta 23, jurisdicción San Salvador, se interceptó un vehículo marca Chevrolet Spin, conducido por un hombre que conducía alcoholizado.

En los controles, se advirtió que el conductor, de nacionalidad boliviana domiciliado en San Salvador, guiaba el vehiculo bajo los efectos del alcohol y carente de documentación del seguro automotor.

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Se procedió a practicarle el test de alcoholemia arrojando resultado positivo con un valor de 0,88 g/l y a la retención del vehículo con la colaboración del personal de Tránsito Municipal.

El operativo se desarroló en forma conjunta por personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura de Policía Departamental San Salvador.

San Salvador Vehículo Alcoholemia alcohol Ruta 23
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