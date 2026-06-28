Uno Entre Rios | Ovación | Austria

Austria salvó el boleto en un final vibrante ante Argelia y los dos lograron el boleto a 16vos

Austria dos veces arriba con goles de Arnautovic y Sabitzer, pero los africanos reaccionaron con Belghali y doblete de Mahrez. Austria va con España.

28 de junio 2026 · 01:23hs
Austria empató y se clasificó. Ahora va con España.

Austria empató y se clasificó. Ahora va con España.

Austria rescata el empate en el último minuto ante Argelia y ahora se enfrentará a España en 16avos. En un partido que se jugó principalmente en el mediocampo, sin demasiadas llegadas en los arcos, austriacos y argelinos capitalizaron las pocas ocasiones que hubieron.

Austria, de la mano de Saša Kalajdi, logró el milagroso empate en el último suspiro del encuentro para conseguir repartir unidades en Kansas City.

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El argentino buscará mejorar en la jornada de sábado cuando llegue la clasificación.

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Con este resultado, Argentina pasa como primera del Grupo J, Austria como segunda (donde se medirá a España) y Argelia como tercera (con duelo frente a Suiza).

Austria Argelia Mundial 2026 España
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