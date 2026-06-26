Nuevo arquero: Boca cerró a Álvaro Montero como refuerzo

El arquero colombiano, de gran temporada en Vélez, vestirá la de Boca después de su participación en el Mundial 2026. Ya hay acuerdo de palabra.

Uno de los puestos más sensibles de Boca que Rodolfo Arruabarrena pidió reforzar con suma urgencia fue el arco. Todavía sin Agustín Marchesín, quien se recupera de una grave lesión de rodilla, y con un Leandro Brey que dejó más dudas que certezas, la dirigencia de Juan Román Riquelme se movió rápido en el mercado y cerró a un nuevo refuerzo que pronto se ajustará los guantes en La Bombonera: Álvaro Montero.

El arquero colombiano viene de lucirse con el buzo de Vélez, donde jugó a préstamo el último semestre: le ganó el puesto a una figura como Tomás Marchiori, atajó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas. Su rendimiento, además de llevarlo directamente al Mundial 2026 (es el suplente de Camilo Vargas), despertó el interés del Xeneize.

No había intenciones del Fortín de desprenderse de él. Su técnico Guillermo Barros Schelotto lo consideraba una garantía entre los palos del Estadio José Amalfitani. Un gran acierto de la última ventana de transferencias. Sin embargo, la propuesta de Boca convenció de todos lados.

En total, ofrecieron alrededor de cuatro millones de dólares para comprar el 100% de Montero. En Liniers, primero, ejecutarán la opción de compra de 1.5 millones de dólares que se había fijado en la cesión con Millonarios (ya habían pagado 400 mil dólares por el cargo) y, ya como dueños del pase, se lo venderán al Xeneize.

Lo que buscaba Boca

Aunque también seguía de cerca a Gerónimo Rulli (hoy en la Copa del Mundo con la Selección Argentina y de futuro incierto en Olympique de Marsella), además del uruguayo Sergio Rochet (suplente de Uruguay y referente en Inter de Porto Alegre) y Nahuel Losada (héroe del bicampeonato continental de Lanús), Arruabarrena y el propio Riquelme se terminaron inclinando por el N°1 colombiano.

La idea de Boca es que Montero, de 31 años y con un paso fugaz y olvidado por San Lorenzo, se sume a la pretemporada bajo las órdenes del Vasco luego de su participación mundialista en Norteamérica y firme un contrato por cuatro temporadas. Su llegada se suma a la de Leandro Lozano, lateral derecho de gran paso por Argentinos Juniors.