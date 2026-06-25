Un día como hoy, de 2019, falleció la concordiense Isabel Coca Sarli

Argentina campeón del mundo en 1978, Grito de Alcorta, día del Psicólogo Social y el fallecimiento de la Coca Sarli, algunos de los hechos sobresalientes

Dos semanas antes de cumplir 84 años, un día como hoy de 2019, muere Isabel Sarli, el mayor ícono del cine erótico en la Argentina. Nacida en Concordia, la descubrió Armando Bó después de ganar Miss Argentina y ser semifinalista de Miss Universo. Debutó en la pantalla grande en 1958 a las órdenes de Bó en El trueno entre las Hojas, con el primer desnudo frontal de la historia del cine argentino. Después llegarían títulos como La burrerita de Ypacaraí, La diosa impura, La señora del intendente, Carne, Éxtasis tropical, El último amor en Tierra del Fuego y Una viuda descocada. Leopoldo Torre Nilsson la dirigió en 1962 en Setenta veces siete. Retirada tras la muerte de Bo, acaecida en 1981, volvió al cine para filmar La dama regresa, con dirección de Jorge Polaco. En 2010 se la vio en Mis días con Gloria, de Juan José Jusid.

A pesar de haber sufrido una severa censura en su época debido a sus desnudos y escenas atrevidas, años más tarde su filmografía fue revalorizada internacionalmente como cine de culto y ella se convirtió en un ícono pop. Su famosa frase "¿Qué pretende usted de mí?" trascendió fronteras, convirtiéndola en un emblema de la cultura popular latinoamericana.

En las efemérides de este 25 de junio sobresalen otros hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y el mundo.

Argentina campeón

En 1978, la selección argentina gana su primer campeonato mundial al vencer por 3-1 a Holanda en el estadio Monumental de Buenos Aires, con dos goles de Mario Kempes y uno de Daniel Bertoni. Nanninga descontó para los neerlandeses. Kempes fue el goleador y ganador de la Bota de Oro del Mundial de Argentina ‘78.

"Me cortaron las piernas"

El 25 de junio de 1994 será el último partido de Maradona en un mundial de fútbol. La Selección le gana a Nigeria 2 a 1 en Boston, en su segundo partido del Mundial de Estados Unidos. Sumado al triunfo en el debut ante Grecia, el conjunto de Alfio Basile logra así el pasaje a octavos de final. Sin embargo, será el último partido de Diego Maradona con la camiseta albiceleste. Sorteado para el control antidoping, da positivo: le detectan efedrina y la FIFA lo suspende por quince meses. El seleccionado se despedirá en octavos de final, contra Rumania. Maradona jura su inocencia y afirma: "Me cortaron las piernas".

Adiós a Michael Jackson

En 2009 Michael Jackson sufre un paro cardíaco en su casa de Los Ángeles después de haber tomado propofol y benzodiacepina. Los médicos no pueden salvar la vida del Rey del Pop, que muere a los 50 años. Jackson tuvo un funeral que congregó por televisión a unos 2500 millones de personas. Sus últimos años los vivió envuelto por la controversia y el escándalo, con acusaciones de abuso.

Grito de Alcorta

En 1912 se produce el Grito de Alcorta. Esa localidad santafesina se convierte en el epicentro de la protesta de pequeños chacareros contra los terratenientes. La rebelión de los pequeños arrendatarios, en medio de una cosecha excepcional, que lleva a la huelga, deriva en su agremiación. Así, se crea la Federación Agraria Argentina.

Día del Psicólogo Social

El Día del Psicólogo Social se celebra cada 25 de junio por ser el aniversario del nacimiento de Enrique Pichon Riviere (1907-1977), padre de la Psicología Social Argentina. Pichon Riviere fue un médico psiquiatraargentino nacido en Suiza y francés naturalizado, considerado uno de los introductores del psicoanálisis en Argentina y generador de la teoría de grupo conocida como grupo operativo, herramienta de suma importancia en la Psicología social.