La música argentina y la ópera se unirán en una gala especial en Crespo

El espectáculo se realizará el sábado 25 de julio, a las 20, en el Salón Municipal de Crespo. La propuesta reunirá obras de compositores argentinos y grandes referentes de la lírica universal

El próximo sábado 25 de julio, desde las 20, el Salón Municipal de Crespo será escenario de "Gala Argentina: un viaje desde la música de nuestro país hasta la ópera", un concierto que propone un recorrido por el repertorio académico argentino y algunas de las obras más representativas de la lírica universal.

La iniciativa es organizada por Lírica del Río junto al Coro Municipal "Del Centenario" de Crespo y busca acercar al público un espectáculo que reúne la riqueza de la música nacional con la tradición operística internacional, en una propuesta pensada tanto para quienes ya conocen el género como para quienes desean descubrirlo por primera vez.

El programa incluirá composiciones de destacados autores argentinos como Carlos Guastavino, Carlos López Buchardo, Héctor Iglesias Villoud y Héctor Panizza, junto a obras de figuras fundamentales de la ópera como Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini.

Presentado en un formato íntimo de canto y piano, el concierto pondrá el foco en la interpretación vocal y permitirá apreciar los matices de un repertorio que combina la sensibilidad de la música académica argentina con algunas de las páginas más emblemáticas de la lírica mundial.

La gala contará con las interpretaciones de los solistas Sandra Heimbügner, Cecilia Frías, Joas Cruz y Alejandro Däppen, quien participará como artista invitado. El acompañamiento en piano estará a cargo de Raquel Zanutti.

Además de ofrecer una experiencia artística de alto nivel, el concierto representa una oportunidad para difundir el patrimonio musical argentino y acercar la ópera a nuevos públicos, generando un espacio de encuentro entre distintas tradiciones musicales y promoviendo el acceso a propuestas culturales en la región.

Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo. Las reservas pueden realizarse comunicándose al 3435 18-0336.