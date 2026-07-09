Se completó la fecha 13 del Torneo Apertura de fútbol femenino de AFA. En la cancha 3 del Predio Santo Domingo, Racing festejó en el clásico de Avellaneda al derrotar como visitante 3 a 1 a Independiente. La crespense Agostina Holzheier marcó de penal el segundo tanto de la Academia.
La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda
Por la fecha 13 del Torneo Apertura femenino, Racing derrotó como visitante por 3 a 1 a Independiente. Agostina Holzheier anotó el segundo gol de la Academia.
9 de julio 2026 · 20:12hs
El equipo Albiceleste sacó la diferencia en el primer tiempo, cuando marcaron Cossío, a los 11 minutos, Holzeier, a los 13 minutos, y Nardone, a los 23 minutos. Ochoa, a los 39 minutos de la etapa inicial, descontó para el Rojo.
El gol de Agostina Holzheier
Con este triunfo, Racing llegó a los 32 puntos y alcanzó a San Lorenzo en la cima del campeonato, aunque la diferencia de gol favorece al conjunto de Avellaneda.