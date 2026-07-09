La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda Por la fecha 13 del Torneo Apertura femenino, Racing derrotó como visitante por 3 a 1 a Independiente. Agostina Holzheier anotó el segundo gol de la Academia. 9 de julio 2026 · 20:12hs

Prensa Racing Agostina Holzheier celebra su gol.

Se completó la fecha 13 del Torneo Apertura de fútbol femenino de AFA. En la cancha 3 del Predio Santo Domingo, Racing festejó en el clásico de Avellaneda al derrotar como visitante 3 a 1 a Independiente. La crespense Agostina Holzheier marcó de penal el segundo tanto de la Academia.

El equipo Albiceleste sacó la diferencia en el primer tiempo, cuando marcaron Cossío, a los 11 minutos, Holzeier, a los 13 minutos, y Nardone, a los 23 minutos. Ochoa, a los 39 minutos de la etapa inicial, descontó para el Rojo.

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El gol de Agostina Holzheier Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Racing Club (@racingclub) Con este triunfo, Racing llegó a los 32 puntos y alcanzó a San Lorenzo en la cima del campeonato, aunque la diferencia de gol favorece al conjunto de Avellaneda.