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Destacan planta de Crespo como referente nacional para la industrialización de nuez pecán

Manuel Troncoso recorrió la Planta de LAR, que procesa 3.000 kilos diarios y ya exporta desde Entre Ríos con logística propia.

22 de julio 2026 · 17:58hs
Destacan a la planta de LAR en Crespo como referente nacional para la industrialización de nuez pecán.

Destacan a la planta de LAR en Crespo como referente nacional para la industrialización de nuez pecán.

La planta acopiadora e industrializadora de nuez pecán de La Agrícola Regional (LAR), ubicada en Crespo, se consolidó como uno de los principales establecimientos del país para el procesamiento de este cultivo. Así lo destacó el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, durante una recorrida por las instalaciones junto a funcionarios provinciales, autoridades municipales y directivos de la cooperativa.

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El funcionario remarcó la importancia de acompañar a las empresas que invierten, generan empleo y agregan valor a la producción entrerriana. "La provincia crece cuando quienes producen pueden crecer. Nuestra responsabilidad es ordenar el Estado para que se convierta en un aliado del desarrollo, con menos trabas, más competitividad y más oportunidades para llegar a nuevos mercados", afirmó.

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Durante la visita, las autoridades recorrieron el área donde se realiza el acopio, procesamiento y clasificación de la producción de pequeños y medianos productores de la región. El proyecto comenzó en 2004 con la implantación de los primeros montes de pecán y hoy cuenta con tecnología que permite procesar hasta 3.000 kilogramos diarios, abasteciendo el mercado interno y consolidando exportaciones.

Cadena productiva

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó el impacto de la industrialización en origen y el valor que genera para la cadena productiva. "Esta unidad consolida la producción de numerosos productores primarios y agrega valor para acceder a mercados internacionales", señaló.

La planta de LAR obtuvo recientemente la habilitación para realizar exportaciones directas desde sus instalaciones en Crespo, una condición que reduce costos logísticos y mejora la competitividad del sector.

Además del procesamiento de nuez con y sin cáscara bajo estándares internacionales de calidad, la cooperativa brinda asistencia técnica a productores interesados en incorporar este cultivo, promoviendo la diversificación productiva y el desarrollo de las economías regionales.

Planta de LAR Crespo Nuez pecán
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