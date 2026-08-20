Uno Entre Rios | Ovación | Cuti Romero

Cuti Romero fue presentado en el Atlético de Madrid

"Quiero dejar mi nombre en la historia del club", dijo el Cuti Romero. En El Colchonero será dirigido por el Cholo Simeone.

20 de agosto 2026 · 15:55hs
El Cuti Romero utilizará el dorsal 21.

El Cuti Romero utilizará el dorsal 21.

Cristian Cuti Romero fue presentado oficialmente como jugador del Atlético de Madrid este jueves en el auditorio del estadio Metropolitano, proveniente desde Tottenham. El defensor de 27 años usará la camiseta número 21 y arrancará una nueva etapa en su carrera. Firmó contrato por cinco años.

Con el pase a España, el Cuti completa un objetivo personal que tenía pendiente desde hace tiempo: jugar en las tres ligas más importantes de Europa. "Era un reto que me quedaba en la carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa y me falta poco para cumplirlo", explicó el campeón del mundo en Qatar 2022.

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El defensor reconoció además que la negociación pudo haberse cerrado antes: "La temporada pasada no se dio por cosas de la vida, pero estoy muy emocionado. Quiero prepararme para estar pronto con los compañeros".

Romero llega a un plantel acostumbrado a pelear los principales torneos de España y Europa, y no escondió sus ambiciones inmediatas: "Uno que compite siempre quiere ganar. No hay jugador en el Atlético que piense de otra manera. Tenemos que ir paso a paso, pero siempre con la mentalidad de ganar".

El defensor ya conocía de cerca el ambiente del club: con Tottenham eliminó al Atlético en los octavos de final de la Champions League 2025/26, con un 5-7 en el resultado global: "He enfrentado algunas veces al Atlético de Madrid y se nota el apoyo de la gente. Por eso tengo ganas de competir con mis compañeros y espero estar a la altura de las expectativas. Quiero dejar mi nombre en la historia del club y la única manera es ganando".

El Cuti Romero se refirió a la situación de Julián Álvarez en el club

Romero también se refirió a Julián Álvarez, su compañero en la Selección Argentina, que estuvo en medio de las polémicas por lo que pudo haber sido una salida a Barcelona. "Lo veo muy bien. Lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles, con ganas de divertir a la gente... Lo veo muy metido y eso me pone muy contento", expresó sobre el delantero.

Sobre el vínculo con el Cholo Simeone, el defensor contó cuál fue el pedido concreto del entrenador para su rol dentro del equipo: "Me pidió que sea un líder en la cancha, que ayude a mis compañeros. Que me sienta parte de esta familia. Me voy a sentir a gusto. Espero estar a la altura y dejar grabado mi nombre en la historia de este grandísimo club", manifestó.

Por último, el defensor contó que el capitán Koke ya bajó línea sobre el objetivo del plantel para la temporada: "El capitán habló ayer y transmitió ese mensaje desde el primer día. Ojalá levantemos algún título esta temporada".

Cuti Romero Atlético de Madrid Cholo Simeone Julián Álvarez
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