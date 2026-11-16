El equipo de Concepción del Uruguay venció en la final de la Copa de Oro de la Serie A del Torneo Provincial a Colón RC por 27-6

El Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU) se consagró campeón del Clausura del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER), al vencer a Colón RC por 27-6 en la final de la Copa de Oro de la Serie A. De esta manera, el conjunto uruguayense se quedó con el título de la principal categoría.

En el partido por el tercer y cuarto puesto, Tilcara de Paraná se subió al podio luego de superar con claridad a Camatí de Viale por 50-19.

Por su parte, la Copa de Plata quedó en manos de Capibá de Paraná, que se impuso ante Carpinchos de Gualeguaychú por 29-12.

En la Serie B del Torneo Provincial

En la Serie B, Central Entrerriano de Gualeguaychú se adjudicó la Copa de Oro tras derrotar en la final a Nogoyá RC por 36-14.

El tercer puesto fue para Unión de Crespo, que obtuvo la victoria por walkover ante Los Espinillos de Concordia.

Paralelamente, Salto Grande de Concordia se quedó con la Copa de Plata al vencer en un ajustado encuentro a Vaimaca de Paysandú por 30-29.

Finalmente, por el tercer y cuarto puesto, Gualeguay Central se impuso sobre Libertad de Nogoyá por 30-19.