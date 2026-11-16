Pancho Ramírez se coronó en la categoría U11 al derrotar en la final por 49 a 34 al local Paraná Rojo.

El seleccionado de la Asociación Regional Pancho Ramírez (Arbpr) se quedó con el Campeonato Entrerriano de Selecciones Femeninas U11, disputado durante el fin de semana en Paraná. Las chicas dirigidas por Irina Figueroa tuvieron una actuación sobresaliente, ganaron todos sus encuentros y coronaron su campaña con una victoria por 49 a 34 sobre Paraná Rojo en la final.

El certamen, organizado por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), reunió a seis representativos asociativos y se desarrolló en el estadio Juan Baglietto del Club Ciclista Paraná y el Paraná Rowing Club.

El conjunto de la Pancho Ramírez mostró un gran nivel colectivo a lo largo de toda la competencia. En la fase de grupos superó a Santa Elena por 58 a 11 y a Paraná Verde por 70 a 14, resultados que le permitieron avanzar a las semifinales con autoridad.

En la instancia previa a la definición, Arbpr volvió a demostrar su potencial al imponerse sobre Gualeguaychú por 68 a 23. De esta manera, obtuvo el pasaje al encuentro decisivo, donde enfrentó a Paraná Rojo. En la final, las chicas ratificaron todo lo realizado durante el torneo y se quedaron con el triunfo por 49 a 34 para desatar el festejo y alcanzar el título provincial.

Por su parte, Santa Elena se subió al tercer escalón del podio luego de vencer a Gualeguaychú por 42 a 39 en un atractivo encuentro. En tanto, Colón finalizó en la quinta posición tras superar a Paraná Verde por 63 a 26.

Posiciones del Campeonato Entrerriano

1. Asociación Pancho Ramírez

2. Paraná Rojo

3. Santa Elena

4. Gualeguaychú

5. Colón

6. Paraná Verde