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La Liga Paranaense de Fútbol impulsa una red solidaria para ayudar a los afectados por las inundaciones

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) puso en marcha una red solidaria junto a sus clubes afiliados para colaborar con las familias afectadas por las inundaciones.

16 de noviembre 2026 · 14:28hs
La Liga Paranaense de Fútbol impulsa una red solidaria para ayudar a los afectados por las inundaciones

Víctor Ludi/UNO

La Liga Paranaense de Fútbol impulsa una red solidaria para ayudar a los afectados por las inundaciones

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) puso en marcha una red solidaria junto a sus clubes afiliados para colaborar con las familias afectadas por las inundaciones. La iniciativa ya cuenta con la participación de instituciones de la ciudad, que se organizaron para recibir donaciones y reunir elementos de primera necesidad.

Doce clubes de Paraná se sumaron a una campaña de recolección de donaciones que serán destinadas a las familias damnificadas. Reciben pañales, agua, repelente y productos de limpieza. La sede de la Liga Paranaense de Fútbol funciona como uno de los principales puntos de recepción.

Clubes solidarios

Hugo Tony Fontana, gerente de la entidad, explicó que la propuesta surgió del compromiso de la Liga con la comunidad paranaense y destacó que la adhesión de los clubes fue voluntaria.

"Nos vimos en la obligación de generar una red solidaria entre todos los afiliados de la Liga, que son los clubes. No se obligó a nadie, solamente se puso al servicio una red", señaló en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

La campaña se desarrolla de manera articulada con la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná, cuyo titular, Juan Arbitelli, tomó contacto con las autoridades de la Liga para coordinar las acciones y colaborar con la organización de la ayuda.

Entre los elementos que se solicitan se encuentran pañales, agua, repelente y productos de limpieza. Fontana hizo especial hincapié en la necesidad de reunir lavandina, uno de los insumos requeridos para asistir a las familias afectadas.

La modalidad de trabajo establece una recolección semanal de las donaciones en los distintos puntos habilitados. Según adelantó el gerente de la LPF, la intención es trasladar lo reunido este viernes hacia la zona que indiquen las autoridades encargadas de coordinar la asistencia.

Dónde colaborar

La sede de la Liga Paranaense de Fútbol, ubicada en calle Córdoba 53, funciona como uno de los principales centros de recepción de donaciones en la zona céntrica. Allí se pueden acercar elementos de lunes a viernes, de 8 a 16.

Además, participan de la iniciativa distintos clubes de la ciudad, entre ellos Atlético Neuquen, Atlético Paraná, Don Bosco, Belgrano, Arenas, San Miguel, Peñarol, Toritos de Chiclana, Palermo, Atlético VF, Instituto y Formación Independiente.

Fontana convocó a la comunidad a sumarse a la campaña y remarcó la importancia de la colaboración colectiva para acompañar a quienes atraviesan esta difícil situación. "Les pido por favor que nos comprometamos todos en la ayuda, porque la necesita esta gente", expresó.

Liga Paranaense de Fútbol donaciones Inundaciones clubes
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